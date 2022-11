Wettermacher in Holzschwang: Bühnenschwärmer präsentieren neues Stück

Plus Ein Schneidermeister kommt unerwartet an besondere Macht – und Besucherinnen und Besucher kommen beim Stück der Bühnenschwärmer Holzschwang auf ihre Kosten.

Wie würde die Erde aussehen, wenn der Mensch nicht nur Allmachtsfantasien frönen würde, sondern die Gelegenheit hätte, diese auch tatsächlich anzuwenden? Nun, es braucht ja nicht gleich das große Welttheater zu sein. Prinzipiell will man ja vielleicht gar nicht so viel verändern, oder etwa doch? Die Holzschwanger Bühnenschwärmer gehen mit ihrem neuen Stück "Malefitz Donnerblitz" von Ralph Wallner dieser Frage nach und kommen zu einem verblüffenden Ergebnis.