Logistik-Gruppe auf Wachstumskurs: Honold verzeichnet erneut Rekordumsatz

Die Honold Logistik-Gruppe, einer der führenden Logistik- und Immobilienentwickler Deutschlands, setzt ihre Erfolgsgeschichte fort und verzeichnet mit einem Nettoumsatz von 284 Millionen Euro einen neuen Rekord. Dies entspricht einem Wachstum von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2023: 277 Millionen Euro). Das teilte das Neu-Ulmer Unternehmen mit.

Die Honold Logistik-Gruppe erreicht mit 1400 Mitarbeitenden einen neuen Höchststand

„Unser Betriebsergebnis bleibt weiterhin über dem Branchenschnitt, auch wenn es sich auf einem etwas moderateren Niveau als im Ausnahmejahr 2023 bewegt“, erklärt Heiner Matthias Honold, Vorsitzender der Geschäftsleitung. „Diese starke Performance nutzen wir gezielt, um massiv in die Zukunft zu investieren und unsere Marktposition weiter auszubauen.“ Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds konnte das Unternehmen die Belegschaft um 240 neue Talente erweitern und erreicht mit 1400 Mitarbeitenden einen historischen Höchststand.

Durch gezielte Investitionen in zusätzliche Grundstücksflächen in Süd- und Westdeutschland sollen neue Wachstumspotenziale erschlossen werden. Im hessischen Butzbach etwa wurde kürzlich ein Hightech-Standort eröffnet. Mit einer Investition im zweistelligen Millionenbereich wurde auf 20.000 Quadratmetern ein hochmodernes Systemdienstleistungszentrum geschaffen – der 25. „Honold Green Cube“-Standort der Gruppe, der 50 neue Arbeitsplätze bietet. Der operative Betrieb startet am 1. März 2025. Die Immobilie wurde speziell für die Anforderungen der Hightech-Industrie und Verteidigungsindustrie entwickelt.

Honold will zudem neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzen: Bereits 80 Prozent des Strombedarfs würden durch unternehmenseigene Photovoltaikanlagen gedeckt, teilte die Gruppe mit. Die ambitionierte Strategie zur Synchronisierung von Last- und Verbrauchsspitzen sei ein weiterer Meilenstein in Richtung CO₂-Reduktion und langfristiger Energieautarkie.

Das Neu-Ulmer Unternehmen ist bereit für die nächsten großen Schritte

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten blickt die Honold Logistik Gruppe optimistisch in die Zukunft. „Unsere diversifizierte und strategisch unabhängige Ausrichtung in den Bereichen Transport, Logistik und Immobilienentwicklung gibt uns maximale Flexibilität, um Chancen in dynamischen Märkten zu nutzen“, so Heiner Matthias Honold. „Die vergangenen Jahre haben eindrucksvoll bewiesen, dass unsere Strategie ‚Best in Technik‘ der Schlüssel für nachhaltigen Erfolg ist.“ Mit kontinuierlichen Investitionen in digitale Kompetenz, modernste Logistiklösungen und eine grüne Energiezukunft werde die Gruppe ihr Wachstum weiter vorantreiben. „Unsere starke Performance 2024 ist erst der Anfang – wir sind bereit für die nächsten großen Schritte!“ (AZ)