Hubschrauber nach Unfall im Einsatz: Rollerfahrer und Sozia schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochabend in Ulm sind ein 58 Jahre alter Rollerfahrer sowie seine 57-jährige Sozia schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Kliniken, es war jedoch auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 18.30 an der Kreuzung zur Böfinger Steige nahe der Messe Ulm. Eine 65-jährige Seat-Fahrerin fuhr von der Böfinger Straße nach links auf die Böfinger Steige. Aufgrund einer dort eingerichteten Baustelle musste sie den Geradeausstreifen verwenden, als sie nach links abbog. Hierbei übersah sie wohl den Rollerfahrer und seine Sozia, welche von der Talinger Uferstraße nach rechts auf die Böfinger Steige fuhren. Es kam zum Unfall. Der 58-jährige Vespa-Fahrer und seine 57-jährige Sozia wurden schwer verletzt.

Der Verkehrsdienst Laupheim nahm die Ermittlungen zum Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg die beiden Fahrzeuge. Die Straße war bis etwa 20.30 Uhr voll gesperrt. (AZ)