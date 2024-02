Polizei mit Hubschrauber im Raum Weißenhorn im Einsatz: Hintergründe unklar

Einen größeren Polizeieinsatz gab es am Freitagabend im Raum Weißenhorn. Die Ermittler halten sich mit Angaben noch bedeckt.

Im Raum Weißenhorn ist es am Freitagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Hintergründe aber sind am Samstagmorgen noch unklar. Ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten hielt sich auf Nachfrage unserer Redaktion am Samstagmorgen mit näheren Angaben bedeckt. Bestätigt wurde lediglich, dass ein Hubschrauber im Einsatz war. Der war offenbar deutlich zu hören. Bei Facebook gab es entsprechende Kommentare.

Hubschrauber der Polizei kam offenbar aus München

Auf einer Internetseite für Flugüberwachung war zu sehen, wie der Hubschrauber aus Richtung München kam und auch dorthin zurückkehrte. Überwiegend hielt sich der Hubschrauber im Weißenhorner Norden über dem Ortsteil Hegelhofen auf. Auch die Orte Erbishofen und Bubenhausen wurden demnach abgeflogen. Eine Gefahr für die Bevölkerung soll für die Bevölkerung nicht bestanden haben, so der Polizeisprecher. Eventuell können im Laufe des Tages nähere Angaben gemacht werden.

