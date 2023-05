Einbruch in Vereinsheim in Hüttisheim: Täter nimmt Musikbox mit

Nach dem Einbruch in ein Vereinsheim in Hüttisheim hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

In ein Vereinsheim ist am Wochenende in Hüttisheim (Alb-Donau-Kreis) eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein bislang Unbekannter zwischen Samstag und Montag eine Fensterscheibe an dem Gebäude im Ulmer Weg ein und öffnete es. Im Anschluss durchsuchte der Einbrecher die Räumlichkeiten. Er fand eine Musikbox. Die nahm er mit und flüchtete unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon: 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)