Kontrolle in Hüttisheim: Polizei zieht Temposünder aus dem Verkehr

Temposünder nahm die Polizei in Hüttisheim ins Visier. Ein Audi-Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag zwischen 14 und 15.30 Uhr in Hüttisheim (Alb-Donau-Kreis) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Ins Visier genommen wurden dabei Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hielten. Bei erlaubten 50 km/h ertappte die Polizei nach eigenen Angaben insgesamt sieben Autofahrende, die zwischen 16 und 32 km/h zu schnell fuhren. Unter ihnen war auch ein Audi-Fahrer. Der muss mit einem Bußgeld von mindestens 260 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. (AZ)