Hund ohne Maulkorb führt zu Polizeieinsatz in Zug am Ulmer Bahnhof

Weil ein Hund in einem Zug keinen Maulkorb trug, kam es am Dienstagmorgen zu einem Polizeieinsatz am Ulmer Hauptbahnhof. Jetzt wird gegen einen 58-Jährigen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt.

Der Mann saß gegen 8.15 Uhr mit seinem Hund am Ulmer Bahnhof in einem abfahrbereiten Regionalexpress, wie die Bundespolizei mitteilt. Weil der Hund mutmaßlich keinen Maulkorb trug, wurde er durch eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn aufgefordert, den Zug zu verlassen.

Dieser Aufforderung soll der Mann jedoch nicht nachgekommen sein, stattdessen band er offenbar das Maul des Hundes mit einem Gürtel zu. Die Zugbegleiterin informierte daraufhin die Bundespolizei über den Sachverhalt. Auch gegenüber den Beamten soll sich der Mann uneinsichtig und unkooperativ gezeigt haben. Der 58-Jährige musste aus dem Zug verbracht werden, heißt es. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Die Deutsche Bahn informiert auf ihrer Webseite über das richtige Verhalten bei Reisen mit Hunden. Neben einem Ticket für Hunde müssen demnach jene Vierbeiner, die nicht in einer Transportbox reisen, angeleint sein und einen Maulkorb tragen. Ausgenommen sind Blindenführ- oder Assistenzhunde, sie müssen keinen Maulkorb tragen. (AZ)