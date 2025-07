Boom in der Region: Darauf sollten Halter bei Hundepensionen achten

Wer seinen Hund während einer Reise in einer Hundepension unterbringen will, muss sich frühzeitig darauf vorbereiten. Einrichtungen in der Region sind so gefragt, dass vor allem in den Ferienzeiten eine Buchung mit einem Jahr Vorlauf nötig ist. Manche Betriebe nehmen sogar nur noch Stammgäste auf, weil sie der Nachfrage nicht gerecht werden können. Viel Vorbereitung empfiehlt auch ein Hundetrainer – aber nicht wegen der hohen Belegung.

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hundepension Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis