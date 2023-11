Neu-Ulm

vor 31 Min.

Neue ICE-Trasse: Alle Gleise raus aus Burlafingen? So äußert sich die Bahn

Plus In der Debatte über die neue ICE-Trasse sind in Neu-Ulm zuletzt zwei bislang unbekannte Varianten aufgetaucht. Was sagt die Deutsche Bahn dazu?

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Der Neu-Ulmer Stadtrat befasst sich am Mittwoch mit den Varianten für die neue ICE-Trasse der Strecke zwischen Ulm und Augsburg. In der öffentlichen Debatte darüber waren zuletzt zwei bislang unbekannte Routenverläufe aufgetaucht. Dazu zählt der Vorschlag einer Initiative aus Burlafingen, die vorsieht, nicht nur die neue Schnellbahnstrecke, sondern auch die Bestandsstrecke außerhalb des Ortes zu verlegen. Doch auch der Vorschlag der Stadtverwaltung zu einer abgewandelten Form der Durchfahrung Burlafingens war bis dato neu. Was sagt die Deutsche Bahn dazu?

Die Burlafinger Initiative hatte sich nach der Bürgerversammlung in der Iselhalle vor etwa zwei Wochen formiert. Hier hatte Neu-Ulms Stadtbaudirektor Markus Krämer erstmals mitgeteilt, dass die violette Variante, also eine Erweiterung der Bestandsstrecke, von der Verwaltung aus fachlicher Sicht favorisiert werde. Viele anwesende Bürgerinnen und Bürger reagierten darauf verärgert.

