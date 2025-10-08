„Ich habe jedes Mal Angst um die Kinder“: Bürger klagen über unsicheren Schulweg

Bei der Bürgerversammlung in Burlafingen kamen in der gut besuchten Iselhalle von Seiten der Stadtverwaltung wie von den Einwohnern diverse Themen zur Sprache, wobei auch Unerfreuliches angesprochen wurde. War dies bei der Stadt die sehr angespannte finanzielle Lage, so brachten die Burlafinger Bürger einige Sorgen vor, insbesondere was den Weg der Kinder zur neuen Grundschule anbetrifft.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger macht deutlich, wie schlecht es der Stadt Neu-Ulm finanziell geht

Von den Verantwortlichen der Stadt gab es Erfreuliches über die neuen Baugebiete „Am Illerpark“ (Wiley), „Im Eiland“ in Pfuhl, „Südlicher Brühlweg“ in Gerlenhofen und „Im Steinet“ in Steinheim sowie das Großprojekt „Heiners“ in Neu-Ulm (Katrin Albsteiger: „Da liegen wir in den letzten Zügen, anschließend nehmen wir die Ludwigstraße in Angriff“) zu berichten. Genannt wurde auch die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs für Burlafingen. Über die finanzielle Situation der Stadt sagte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger: „Alles ist unglaublich teurer geworden, dazu kommt die Inflation. Unsere Schulden sind stark angewachsen, die Rücklagen haben sich deutlich verringert. Wir haben in den vergangenen Jahren unfassbar viel investiert. Wenn es so weitergeht, machen wir uns finanziell kaputt.“

Das werden die beiden Jungs, die fehlende Spielplätze oder andere Freizeiteinrichtungen für den Nachwuchs in Burlafingen bemängelten („Die Jugend hat kaum etwas“) nicht gerne gehört haben. Aber Dezernent Ralph Seiffert forderte sie auf, zu ihm ins Rathaus zu kommen, um dies in Ruhe zu besprechen.

Mehrere Bürgerinnen und Bürger fanden den Weg zur neuen Grundschule zu unsicher. Eine Bürgerin erklärte: „Der Schulweg ist absolut unzureichend.“ Bemängelt wurde, dass es keinen Zebrastreifen in der Heerstraße gebe, dass es kaum noch möglich sei, die Thalfinger Straße zu überqueren, wenn dort nicht nur Autos, sondern bald auch Busse im Zehn-Minuten-Takt fahren würden („Wie sollen Kinder da herüberkommen?“), und die Bürgerin meinte: „Tempo 30 reicht nicht, eine Begrenzung auf 20 Kilometer pro Stunde wäre nötig.“ Ein anderer Bürger sprach konkret die Konstanzer Straße als Weg Richtung Schule an: „Ich habe jedes Mal Angst um die Kinder. Wenn ein Auto kommt, drücken die sich an den Zaun. Da kann man eigentlich maximal 20 Kilometer pro Stunde fahren, aber manche fahren 50 oder 60.“

In der sehr schmalen Straße gibt es nur auf einer Seite einen Gehweg. Foto: Stefan Kümmritz

In der sehr schmalen Straße gibt es nur auf einer Seite einen Gehweg, auf der anderen parken Autos. Autofahrer müssen teilweise den Gehweg benutzen, um an den parkenden Fahrzeugen vorbeizukommen. Katrin Albsteiger entgegnete unter anderem: „Der Schulweg ist ein Riesenthema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Die Konstanzer Straße ist kein sicherer und somit kein offizieller Schulweg. Wir können ihn nicht dazu machen, denn sonst fallen dort die Parkplätze weg. Es gibt keine einfache Lösung, wir werden einen Kompromiss finden müssen.“

Die Pläne der Bahn für einen Lärmschutz in Burlafingen kommen nur schleppend voran

Beschwerte sich eine Frau mit viel Zustimmung des Publikums, dass die private Böllerei vor allem an Silvester auch in Burlafingen unsäglich sei und man sich um Alternativen bemühen solle (Dezernent Ralf Mager: „Das ist im Sprengstoffgesetz geregelt. Zwischen 18 und sechs Uhr morgens darf das geschehen“), so drehten sich Anmerkungen von Bürgerinnen und Bürgern auch um die Pläne der Bahn. Insbesondere der momentan auf Eis liegende Bau des Lärmschutzes, der Burlafingen Süd negativ betrifft, ist vielen ein Dorn im Auge. „Die vertiefte Planung kommt erst in der nächsten Phase“, weiß Jörg Oberle, der Leiter der Hauptabteilung Stadtplanung. „Wir brauchen Geduld. Bei der Bahn dauern solche Prozesse unheimlich lange.“ OB Albsteiger: „Wir haben unser Missfallen der Bahn gegenüber mehrfach ausgedrückt. Mehr geht nicht. Wir können nur nervig sein.“