Warum darf Jacob nicht Celiné Dion sein? „James Brown trug Lockenwickler“ am Theater Ulm

Das Ehepaar Pascaline und Lionel Hutner lebt nicht mehr mit seinem Sohn Jacob zusammen, sondern teilt die Wohnung seit Jahren mit Sängerin Celiné Dion. So erklärt es Vater Lionel der Psychiaterin in der Anstalt, in der er sein Kind abliefert. Jacob ist nämlich felsenfest davon überzeugt, die kanadische Musikerin zu sein. Die Eltern sind entsprechend verzweifelt. In ihrem jüngsten Stück nimmt sich Erfolgsautorin Yasmina Reza des komplexen Themas Identität an.

