Wegen Großbaustellen: IHK fordert kostenlosen Nahverkehr an Samstagen

Die anstehenden, umfangreichen B10-Baumaßnahmen und die zeitgleiche Neugestaltung der Fußgängerzone beschäftigen die innerstädtischen Betriebe sehr. Zahlreiche Unternehmen befürchten – teilweise auch existenziell relevante – Frequenz- und Umsatzrückgänge. „Damit Ulm auch nach diesen Maßnahmen weiterhin eine so attraktive Innenstadt wie heute aufweisen kann, bedarf es daher eines Gesamtkonzeptes, welches zur Frequenzsteigerung beiträgt. Neben verschiedenen Marketingmaßnahmen sind kostenfreie ÖPNV-Samstage zweifelsfrei ein wichtiger Teil eines solchen Gesamtkonzeptes“, sagt IHK-Präsident Jan Stefan Roell.

Die IHK Ulm sieht einen ticketfreien Samstag als Investition in die Zukunft

Wichtig sei aus Sicht der IHK dabei, dass dieses Angebot vor allem auch im Umland vermarktet wird. Und dass dabei aufgezeigt wird, wie in Kombination mit der Nutzung von außerhalb gelegenen Parkplätzen, etwa am Kuhberg und an der Universität, die B10-Baustellen umgangen werden können. „Wichtig ist zudem, dass das Angebot so unkompliziert ausgestaltet ist, dass dieses gut vermarktet werden kann und leicht verständlich ist“, so Roell. Langfristig schädlich wäre es aus Sicht der IHK, wenn Ulm das Image der Unerreichbarkeit erhält.

Denn wenn sich Kunden alternative Destinationen gesucht hätten, sei es schwer, sie wieder nach Ulm zurückzuholen. Das Einzugsgebiet um Ulm sei für den Handel und die Gastronomie in Ulm aber von essenzieller Bedeutung. „Folglich ist ein ticketfreier Samstag in Ulm weniger als Kostenfaktor, sondern als Investition in die Zukunft zu sehen“, sagt Roell. „Eine Investition, die dazu beiträgt, dass die Ulmer Innenstadt auch nach den Baumaßnahmen ein attraktives Angebot bietet.“

Ulm hatte im April 2019 wegen der vielen Baustellen in der Innenstadt einen kostenlosen ÖPNV an Samstagen eingeführt. Das Angebot wurde Ende 2021 wieder abgeschafft. (AZ, mru)