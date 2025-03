Ikonen auf dem Schlachtfeld: Wie aus Militärmüll Kunst wird

Das ukrainische Paar Oleksandr Klymenko und Sonia Atlantova hat einen Traum – einen Traum, Krieg in Frieden umzuwandeln. Schwerter zu Pflugscharen, so steht es beim Propheten Micha im Alten Testament. Bei dem Kiewer Künstlerpaar Klymenko/Atlantova geht es um Munitionskisten, die zu Ikonen werden. Pfarrerin Andrea Luiking hat 17 der Werke des ukrainischen Paares nach Ulm geholt, sie werden ab 9. März in der Pauluskirche gezeigt.

