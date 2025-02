Aus für Depot im Iller-Center bestätigt: Doch es gibt einen Neuzugang in Senden

Mitarbeiter der Depot-Filiale in Senden gaben sich vergangene Woche am Telefon schmallippig und verwiesen für Presseauskünfte an die Zentrale. Doch dort war ebenfalls nur eine sehr kurze schriftliche Antwort zu bekommen: „Vielen Dank für Ihre Anfrage und das Interesse an Depo. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aktuell keine Auskunft geben“, hieß es. Wie im Fall Nersingen wurde das Aus des Dekohändlers am Standort im Iller-Center nun aber von einer anderer Quelle bestätigt.

