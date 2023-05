Illerkirchberg/Ulm

vor 20 Min.

Panne: Gericht veröffentlicht Name des mutmaßlichen Ece-Mörders im Internet

Der Name des mutmaßlichen Täters stand Tage nach der Messerattacke auf dem Briefkasten der Unterkunft in Illerkirchberg. Jetzt hat das Gericht den Namen durch eine Panne preisgegeben.

Plus Über den 27-jährigen Eritreer wurde nach der Messerattacke von Illerkirchberg nicht viel bekannt. Nun unterläuft dem Gericht ein Fehler. Im Netz ist der Mann zu finden.

Von Michael Kroha, Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Über den mutmaßlichen Täter der Messerattacke von Illerkirchberg, bei der Anfang vergangenen Dezember die 14 Jahre alte Ece getötet und ihre 13 Jahre alte Freundin schwer verletzt wurden, ist in der breiten Öffentlichkeit bislang nicht allzu viel bekannt. Auch sein Name war trotz gewaltigem, bundesweitem Medieninteresse bis dato nicht in Berichten genannt worden. Dabei ist das bei etwaigen Kapitaldelikten nahezu normal. Aber womöglich war er noch niemandem bekannt. Nun unterlief dem Landgericht Ulm eine Panne.

Im Zuge der Pressemitteilung zur Prozessankündigung am Mittwoch wurde der Nachname des Angeklagten veröffentlicht. Nicht im Fließtext, sondern eigentlich eher etwas versteckt im Dateinamen der PDF. Erst als unsere Redaktion am Donnerstag die in dem Fall zuständige Gerichtssprecherin damit konfrontiert, fliegt der "Fehler" auf, wie sie offen im Gespräch mit unserer Redaktion zugibt. Der Behörde sei das "nicht bewusst" gewesen, sie hätten auf alles geachtet, aber eben darauf nicht. Wenige Augenblicke, nachdem unsere Redaktion die Behörde darauf aufmerksam gemacht hatte, war der Name verschwunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen