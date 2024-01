53-Jährige wird bei Unfall verletzt: Radfahrer flüchtet ohne sich zu kümmern

Zwischen Ulm-Wiblingen und Unterkirchberg kommt es zu einem Unfall. Ein Radfahrer flüchtet danach. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Bei einem Unfall in der Nacht zu Neujahr in Illerkirchberg ist eine 53 Jahre alte Fußgängerin verletzt worden. Ein am Unfall beteiligter Radfahrer flüchtete, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Wie die Polizei mitteilt, war die 53-Jährige gegen 1.20 Uhr mit einem Begleiter auf einem Fuß- und Radweg von Ulm-Wiblingen in Richtung Unterkirchberg unterwegs. Circa 200 Meter vor dem Orteingang von Unterkirchberg fuhr ein in gleicher Richtung fahrender unbekannter Radfahrer auf die Frau auf.

Die Frau stürzte daraufhin zu Boden. Der Radfahrer stürzte ebenfalls in einen neben dem Weg befindlichen Straßengraben. Der Radfahrer sei jedoch sofort wieder auf sein Rad gestiegen und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. Die Frau erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen.

Der unbekannte Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

circa 35 bis 40 Jahre,

circa 1,80 Meter groß,

normale Statur,

sehr kurze dunkle Haare,

vermutlich Rennrad,

ohne Fahrradhelm,

dunkler Jacke (vorne mit senkrecht verlaufenden beigen Streifen).

Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden. (AZ)