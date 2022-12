Illerkirchberg

11:27 Uhr

Der Morgen nach der tödlichen Attacke: Entsetzen und Trauer am Schulweg

Plus Nebel und kalt – eigentlich ein normaler Morgen in Illerkirchberg. Doch am Tag nach der tödlichen Attacke ist alles anders. Wie Eltern, Anwohner und Medien reagieren.

Von Michael Kroha

Am Morgen danach herrscht dichter Nebel. Es ist kalt. Eigentlich ein normaler Dezembermorgen im Ulmer Umland. Doch an diesem Morgen des Nikolaustages ist alles anders. Der Weg zur Schule oder in den Kindergarten ist nicht mehr so, wie er einmal war. Mit ihren Kindern an der Hand ziehen Eltern vorbei an zahlreichen Kerzen, Blumen und letzten Botschaften. Sie halten inne, lesen, weinen und legen selbst etwas nieder. 24 Stunden zuvor war es in der Stichstraße im ansonsten beschaulichen Örtchen Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis zu einer schrecklichen Attacke auf zwei Mädchen gekommen. Sie waren auf dem Weg zur Bushaltestelle und in die Schule. Eine 13-Jährige wurde schwer verletzt, eine 14-Jährige starb im Krankenhaus. Das Entsetzen und die Trauer sind enorm.

