Etwa 150 Teilnehmer bei AfD-Demo nach tödlicher Messerattacke in Illerkirchen

Nach der tödlichen Messerattacke in Illerkirchberg veranstaltet die AfD eine Kundgebung. Spontan versammelten sich zudem etwa 80 Personen zu einer Gegendemonstration.

Nach der Messerattacke auf zwei Mädchen in Illerkirchberg, bei der eine 13-Jährige schwer verletzt wurde und eine 14-Jährige ums Leben kam, veranstaltete der AfD-Landesverband Baden-Württemberg am Samstagvormittag ab 10 Uhr eine Kundgebung vor dem Rathaus der Gemeinde. Es solle eine „Gedenkfeier für die angegriffenen Mädchen“ werden, sagte der Ulmer AfD-Vertreter Eugen Ciresa im Vorfeld. Die betroffenen Familien wurden aber seines Wissens nach nicht gefragt, ob sie das wollen oder nicht. Illerkirchbergs Bürgermeister Markus Häußler (parteilos) nannte die AfD-Versammlung „völlig unangemessen“ mit „fraglichen Motiven“.

80 Einwohner versammeln sich in Illerkirchberg zu spontaner Gegendemonstration

Die AfD hatte im Vorfeld mit bis zu 200 Teilnehmenden gerechnet, das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises als zuständige Versammlungsbehörde erwartete bis zu 300 Menschen. Vor Ort wurden dann etwa 150 Personen gezählt. Die Polizei war mit gut einem Dutzend Fahrzeugen und starken Kräften im Einsatz. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite versammelten sich nach Angaben der Polizei etwa 80 Einwohner von Illerkirchberg zu einer spontanen Gegendemonstration.

Im Raum stand am Freitagabend zunächst eine Gegen-Demo der Gruppierung „Kollektiv 26“. Die linke Gruppierung, die seit Jahren Aktivitäten Rechtsextremer rund um Ulm schriftlich festhält und auch mit Aktionen stört, teilte am späten Freitagabend jedoch mit, man wolle „bewusst“ keine Gegenproteste organisieren, weil das so kurzfristig nicht möglich gewesen wäre.

13 Bilder AfD veranstaltet Kundgebung: Die Bilder aus Illerkirchberg Foto: Michael Kroha

Für die angekündigte Versammlung der rechtsextremen Kleinpartei Der Dritte Weg werde zwar ebenfalls auf eine „lautstarke antifaschistische Demonstration verzichtet“. Man wolle ihnen aber „Plätze und Straßen nehmen – mit Ruhe und Respekt für die Familien und den Ort“, so die linke Gruppierung auf Twitter.

Bluttat in Illerkirchberg: Bislang keine Verbindung zwischen Opfer und Verdächtigem bekannt

Wie mehrfach berichtet, kam es am vergangenen Montag im Ortsteil Oberkirchberg vor einer Flüchtlingsunterkunft zu einer Messerattacke auf zwei Mädchen, die auf dem Weg zur Bushaltestelle beziehungsweise zur Schule waren. Eine 13-Jährige wurde schwer verletzt, eine 14-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Als tatverdächtig gilt ein 27-jähriger Asylbewerber aus Eritrea. Anhaltspunkte dafür, dass er und seine Opfer sich kannten, gibt es nach Ermittlerangaben bislang nicht.

Der Mann soll nach Ermittlerangaben aus der Unterkunft gekommen, auf die Jugendlichen mit einem Messer eingestochen und wieder ins Haus zurückgegangen sein. Dort traf die Polizei ihn schwer verletzt zusammen zwei weiteren Männern an. Einer von ihnen, ein 25-Jähriger, hat sich am Mittwoch das Leben genommen. Gegen ihn bestand anfangs der Verdacht einer Tatbeteiligung, dieser habe sich aber nicht erhärtet, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Ermittler gehen davon aus, dass auch der 27-jährige Verdächtige Suizid begehen wollte. Er befindet sich inzwischen im Gefängniskrankenhaus Hohenasperg. Der Vorfall hat bundesweit großes Entsetzen ausgelöst. Zur Beerdigung der getöteten Ece S. waren weit mehr als 1000 Menschen gekommen.