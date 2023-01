Gemeinde veranstaltet Bürgerdialog nach tödlicher Messerattacke

Bürger aus Illerkirchberg können nach der tödlichen Messerattacke Behördenvertretern Fragen stellen und ihre Meinung sagen. Doch für die Veranstaltung gibt es Regeln.

Im Mitteilungsblatt der Gemeinde war vor Weihnachten schon eine Vorankündigung gestanden, an diesem Donnerstag erfolgte nun die offizielle Einladung: Nach der tödlichen Messerattacke in Illerkirchberg Anfang Dezember findet am Mittwoch, 18. Januar, ein Bürgerdialog statt. Bürgerinnen und Bürger sollen dabei die Möglichkeit haben, Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlichster Behörden Fragen zu stellen. Auswärtige sind nicht willkommen, für Medienschaffende gelten bestimmte Regelungen.

"Der schreckliche Messerangriff am 5. Dezember 2022 hat die gesamte Gemeinde schwer getroffen. Nach wie vor steht Illerkirchberg unter dem Eindruck dieser tragischen Ereignisse und es gibt viele Fragen, die beantwortet werden müssen", schreibt Bürgermeister Markus Häußler in der Einladung. Der Ort würde gemeinsam trauern und gemeinsam wolle man auch einen weiteren Schritt im Aufarbeitungsprozess gehen, führt er fort.

Bürgerdialog nach Messerangriff in Illerkirchberg: Nur Einwohner haben Zugang

Vertreterinnen und Vertreter von Polizei, Justizministerium, Regierungspräsidium, Landratsamt und Gemeinde sollen daher nun bei der Veranstaltung in der Gemeindehalle informieren, aber auch für Fragen zur Verfügung stehen. Neue Erkenntnisse zur Tat würden dabei nicht bekannt gegeben, heißt es. Die Veranstaltung diene allein der Aufarbeitung des furchtbaren Geschehens innerhalb der Gemeinde. Der Bürgerdialog sei daher auch nur für Einwohnerinnen und Einwohner von Illerkirchberg zugänglich.

Presseschaffende dürfen jedoch dabei sein. Allerdings gibt es nur insgesamt 16 Plätze, die je zur Hälfte für überregionale und lokale Medienvertreterinnen und -vertreter vorgesehen sind. Sollten sich mehr akkreditieren, soll entscheiden, wer sich zuerst angemeldet hat. Allerdings sind Film-, Bild- und Tonaufnahmen während der Veranstaltung in der Gemeindehalle untersagt. Fragen der Presse seien ebenfalls nicht zugelassen. Bürgerinnen und Bürger sollen sich "frei fühlen, Fragen zu stellen und Meinungen zu äußern", so der Bürgermeister.

Der Bürgerdialog beginnt um 18.30 Uhr und soll bis 21 Uhr gehen. Saalöffnung in der Gemeindehalle (Place-Brives-Charensac 1 in Illerkirchberg) ist bereits um 18 Uhr. (AZ/krom)

Lesen Sie dazu auch