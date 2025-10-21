Gut 1000 Euro verloren: Senior aus Illerkirchberg wird Opfer von Betrügern

Auf einen falschen Mitarbeiter eines Software-Unternehmens ist ein Mann am Sonntag in Illerkirchberg hereingefallen. Der 79-Jährige dürfte so um die 1000 Euro verloren haben.

Wie die Polizei mitteilt, surfte der Senior am Vormittag mit seinem PC im Internet. Es kam zu unerwarteten Störungen auf dem Computer. Ein Fenster öffnete sich und er wurde aufgefordert, eine Telefonnummer des Störungsdienstes anzurufen.

Der 79-Jährige rief die Nummer an. Am anderen Ende der Leitung meldete sich der vermeintliche Mitarbeiter eines Softwareunternehmens. Der schüchterte durch geschickte Gesprächsführung den PC-Nutzer ein, in dem er vorgab, dass der Computer unzählige Probleme mit Viren aufweise.

Der Mann schenkte dem Unbekannten Glauben und gab nach Aufforderung persönliche Daten zu mehreren Bankkonten preis. In der weiteren Folge kam es nach dem Fernzugriff auf den PC zu mehreren Abbuchungen von den Konten, die mit dem Computer verknüpft waren.

Während eine Bank drei Überweisungen im mittleren dreistelligen Bereich ausführte, lehnte eine Bank die Ausführung einer Überweisung in einem unteren vierstelligen Bereich ab. Ob der Unbekannte gar Schadsoftware auf dem PC des Seniors installierte, muss die Ulmer Polizei noch ermitteln. (AZ)