Mann stürzt im Wald 50 Meter tief: Großeinsatz von Feuerwehr und Bergwacht

Ein 79-Jähriger war 50 Meter einen Abhang im Wald abgestürzt. Feuerwehr und Bergwacht retteten den Schwerverletzten aus dem unwegsamen Gelände in Illerkirchberg.

Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist am Dienstagabend in Illerkirchberg im Einsatz gewesen, darunter Kräfte der Bergwacht. Ein 79-Jähriger war offenbar beim Wandern im Wald circa 50 Meter einen Abhang abgestürzt. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Wie die Feuerwehr Illerkirchberg sowie die Bergwacht Blautal auf ihren jeweiligen Facebookseiten berichten, war der Mann gegen 19.30 Uhr im Bereich Oberkirchberg gestürzt. Durch Hilferufe habe er bemerkbar machen können. Neben den Kräften aus Illerkirchberg und dem Blautal war auch die Feuerwehr Ulm mit einem Rüstzug alarmiert worden, um den Mann aus dem unwegsamen Gelände zu retten. Beim Sturz hatte er sich mehrere Verletzungen zugezogen.

Eine Halteleine wurde eingerichtet, damit Rettungskräfte sicher zum 79-Jährigen absteigen konnten. Ein Notarzt sowie Rettungsdienstpersonal der Bundeswehr versorgten den Patienten notfallmedizinisch. In einem Bergrettungssack und einer Gebirgstrage wurde der Mann durch das steile Gelände zum bereitstehenden Rettungswagen abtransportiert. Der brachte ihn in eine Klinik. (AZ/krom)