Illerkirchberg

vor 43 Min.

Messerangriff in Illerkirchberg: Eltern des Opfers verurteilen Hetze und Rassismus

Noch immer stehen zahlreiche Kerzen an dem Ort in Illerkirchberg, wo zwei Mädchen mit einem Messer niedergestochen wurden. Die 14-jährige Ece S. kam dabei ums Leben.

Plus Zehn Tage nach dem gewaltsamen Tod von Ece S. in Illerkirchberg melden sich die Eltern der Schülerin mit einem Appell zu Wort.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Die Eltern von Ece S. haben sich in einer am Mittwoch versandten Mitteilung für den Beistand vieler Menschen bedankt und sich ausdrücklich gegen eine Spaltung der Gesellschaft ausgesprochen. Dabei wenden sie sich ausdrücklich an die Medien und bitten um Frieden für die Familie und den Ort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen