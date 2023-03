Warum Abschiebungen von Intensiv-Straftätern ein mühsames Geschäft sind

Nach schweren Straftaten wie in Illerkirchberg kommen Spezialisten vom Sonderstab Gefährliche Ausländer zum Einsatz. Doch nicht immer ist ihre Arbeit erfolgreich.

Sie werten Handys aus. Sie überprüfen Auslandsüberweisungen. Sie gehen jeder Spur nach, die auf den richtigen Namen schließen lassen könnte. Manchmal führen sie direkte Gespräche mit ausreisepflichtigen Ausländern, die wegen schwerer Straftaten schon verurteilt sind und im Gefängnis sitzen.

Dann ist ihr Anliegen, diese Menschen zu überzeugen, schon vor Verbüßung der ganzen Haftstrafe das Land zu verlassen. Den Rest der Strafe müssten sie nur dann absitzen, wenn sie illegal wieder einreisen würden. Die Abschiebung ausländischer schwerer Straftäter, für die der Sonderstab Gefährliche Ausländer in Stuttgart und die vier an den Regierungspräsidien angesiedelten Regionalen Sonderstäbe zuständig sind, ist eine Sisyphusarbeit.

Vergewaltigung in Illerkirchberg: Afghane kehrt wieder in den Ort zurück

Man konzentriere sich auf die wirklich schlimmen Fälle. Überwiegend mit Erfolg, sagt der Leiter des Sonderstabes Stuttgart, Falk Fritzsch. Manchmal aber auch vergeblich. So wie bei dem verurteilten Vergewaltiger von Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis), einem Afghanen, der nach Verbüßung seiner Haft auf freiem Fuß ist. Er hatte mit Mittätern 2019 eine 14-Jährige vergewaltigt - und kann derzeit nicht abgeschoben werden. Der Bund verweist darauf, dass Abschiebungen nach Afghanistan wegen der unsicheren Lage dort ausgesetzt sind.

In der kleinen Gemeinde, die vergangenen Dezember erneut Schauplatz einer Gewalttat wurde, als ein Geflüchteter ein Mädchen erstach und dessen Freundin schwer verletzte, hat Anwohnerin Silke Knor-Fuchs mit Mitstreitern am 30. Januar eine Petition gestartet. Titel: "Sofortige Abschiebung von schwer straffällig gewordenen Flüchtlingen" und gerichtet an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und den Petitionsausschuss des Bundestages.

Initiatorin der Petition: "Wir sind nicht rassistisch"

Knor-Fuchs will nicht missverstanden werden. "Wir sind nicht rassistisch, wir sind gegen jede Form von Hass", betont sie. "Aber so kann es nicht weitergehen." Die Bürger fühlten sich nicht mehr gehört. Schwer kriminelle Flüchtlinge müssten schnellstmöglich außer Landes. "Sie schaden nämlich denen, die sich hier gut integrieren und denen wir mit Recht Schutz gewähren." In Illerkirchberg hätten Geflüchtete, die sich nie etwas zuschulden kommen ließen, inzwischen große Angst vor Vorurteilen, gar davor, auf die Straße zu gehen.

Seit Gründung 2018, damals noch am Innenministerium angesiedelt, hat der Sonderstab mit den inzwischen vier regionalen Sonderstäben 313 gefährliche Ausländer abgeschoben. Die rund 15 Spezialisten - vor allem Polizisten, aber auch Juristen und Verwaltungsfachleute - kümmern sich um Mehrfach- und Intensivtäter, um besonders auffällige und wiederholt straffällig gewordene Personen sowie um sogenannte Gefährder, denen man beispielsweise einen Anschlag zutraut. Polizei, das Landeskriminalamt, Bürgermeister und Landräte melden ihnen die Fälle. Welche bearbeitet werden, entscheiden die Sonderstäbe.

Sonderstab Gefährliche Ausländer: "Wir sind eine Art Feuerwehr"

Aber ihre Möglichkeiten sind begrenzt. Die Fälle, um die sie sich kümmern, seien handverlesen, die Kapazitäten endlich, sagt Fritzsch. Bei Verurteilten gilt: Je kürzer die Haftstrafe - von einem Jahr bis fünf Jahren - und je brisanter der Fall, desto wahrscheinlicher, dass der Sonderstab eingreift: "Wir sind eine Art Feuerwehr", formuliert er. Ziel ist dann: Ausreisepflichtige Straftäter aus dem Gefängnis heraus möglichst rasch abzuschieben. Bei längeren Haftstrafen hätten die Ausländerbehörden genügend Zeit, dies vorzubereiten.

Für Opfer dürfte es schwer zu verkraften sein, wenn Täter trotz schwerer Verbrechen im Land bleiben dürfen. Sie müssten zumindest verstärkt beobachtet und kontrolliert werden, sagt Klaus Böhm, Vorsitzender der Behandlungsinitiative Opferschutz Bios. Er betont gleichzeitig, dass ausreisepflichtige Ausländer nur eine kleine Gruppe innerhalb der Intensivstraftäter darstellten. Opfer sollten immer informiert werden, wenn Täter egal welcher Nationalität erneut hinter Gittern, wieder auf freiem Fuß - oder abgeschoben seien. Das sieht auch der Weisse Ring ähnlich.

Trotz Illerkirchberg: Das große Ganze nicht aus den Augen verlieren

Es sei emotional nachvollziehbar, wenn in Illerkirchberg Forderungen wie das in der Petition geäußerte Anliegen laut werden, sagt eine Sprecherin des Flüchtlingsrates. Man dürfe aber das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. "Es ist extrem tragisch was passiert ist, aber dass solche Einzelfälle eine Generaldebatte auslösen, das ist ungerecht." Zuletzt hatte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer mit einer Gruppe von Grünen-Realpolitikern einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik gefordert. Es sei auch in Deutschland ein Rechtsruck zu befürchten, falls Bürgerinnen und Bürger weiter ihr Sicherheitsgefühl einbüßten, hieß es in einem Manifest der Gruppe.

Die Petition von Knor-Fuchs haben rund 3800 Menschen unterschrieben (Stand: 1. März 2023). Die wenigsten Unterzeichner stammen ihren Worten zufolge aus Illerkirchberg. Bis 30. Mai müssten 50.000 Unterschriften zusammenkommen, damit sich der Petitionsausschuss damit befasst.

Das Dorf sei traumatisiert, die Bürger wollten das, was im Ort passiert sei, wohl am liebsten verdrängen. "Ich habe den Eindruck, dass viele mit den Geschehnissen nicht klarkommen", sagt Knor-Fuchs. Im Januar, dem Geburtstagsmonat des getöteten Mädchens, seien viele Jugendliche auf dem Friedhof gewesen. Man habe das alles verarbeitet, habe ihr ein Junge gesagt. "Ich glaube nicht", hat sie geantwortet. (Anika von Greve-Dierfeld, dpa)