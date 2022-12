14-Jährige stirbt nach Messerattacke: Ermittler werfen Verdächtigem Mord vor

Nach dem tödlichen Angriff in Illerkirchberg auf eine 14-Jährige schweigt der mutmaßliche Täter. Zwei Männer sind wieder auf freiem Fuß. Der Innenminister besucht den Ort.

Warum greift jemand mit dem Messer zwei Schülerinnen an und verletzt eine davon so schwer, dass sie kurz darauf stirbt? Am Tag nach dem schrecklichen Geschehen in Illerkirchberg suchen die Ermittler nach Antworten. In einer ersten Befragung und gegenüber der zuständigen Richterin habe der verletzte 27 Jahre alte Tatverdächtige geschwiegen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger. Er berufe sich auf sein Aussageverweigerungsrecht. Er sei den Behörden bislang nie durch Gewaltdelikte aufgefallen. Der Mann aus Eritrea sei lediglich einmal als Schwarzfahrer erwischt worden und sonst nicht polizeibekannt. Die Richterin erließ Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes gegen den Mann, auch das Ergebnis der Obduktion liegt inzwischen vor.

Die Vernehmung gestaltet sich nicht ganz einfach, wie Bischofberger erklärt, denn der Mann liegt derzeit im Krankenhaus. Am späten Nachmittag präzisierten die Behörden: Es handelt sich um ein Justizvollzugskrankenhaus. Dort wurde er der zuständigen Richterin vorgeführt. Die Polizei hatte den Mann am Montagvormittag in der Flüchtlingsunterkunft vorläufig festgenommen. Dabei stellte sich heraus: Der Eritreer war verletzt. Vermutlich habe er sich die Wunden selber beigebracht. Doch da dies eine Einschätzung ist, die vor keinem Gericht Bestand haben wird, soll der Mann noch gerichtsmedizinisch untersucht werden, um Klarheit zu bekommen. Immerhin waren die Wunden so schwer, dass der Verdächtige noch am Montag notoperiert werden musste. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr.

Nebel und kalt – eigentlich ein normaler Morgen in Illerkirchberg. Doch am Tag nach der tödlichen Attacke ist alles anders. Video: Michael Kroha

Derzeit geht die Staatsanwaltschaft nicht davon aus, dass jemand anders den Eritreer verletzt haben könnte. Zudem muss der Mann psychiatrisch begutachtet werden, um herauszufinden, ob er zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig gewesen sein könnte und ob von ihm noch weithin eine Gefahr ausgehe.

Ece S. starb nach Messerattacke in Illerkirchberg im Krankenhaus

Nach bisherigen Erkenntnissen griff der Mann gegen 7.30 Uhr am Montagmorgen die zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren auf dem Weg zur Schule an. Der Tatort im Ortsteil Oberkirchberg liegt in einer kleinen Stichstraße, einer Sackgasse, auf einem morgens viel benutzten Weg zahlreicher Schülerinnen und Schüler. Zum einen von älteren, die zur Bushaltestelle wollen, um von dort zu weiterführenden Schulen zu kommen. Dorthin waren wohl auch die beiden Mädchen unterwegs. Zum anderen aber vor allem von jüngeren Kindern, die zur Grundschule auf dem Berg wollen. Auch ein katholischer Kindergarten liegt quasi um die Ecke.

Die beiden Mädchen wurden nach Angaben der Ermittler mit einem Messer schwer verletzt. Die noch am Montag durchgeführte Obduktion ergab, dass die 14-Jährige infolge der Stichverletzungen verblutet ist. Der Rettungsdienst kümmerte sich am Tatort um die Jugendliche. Ece S. musste noch dort wiederbelebt werden. In der Klinik aber verstarb sie – trotz aller ärztlichen Bemühungen. Bei ihr handelt es sich um "eine Deutsche mit Migrationshintergrund", wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagabend mitteilten. Auch die 13-Jährige, eine deutsche Staatsangehörige, musste schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in einer Klinik behandelt werden.

Der verdächtige Mann hatte sich in ein Haus zurückgezogen und dort verschanzt. Aus diesem Haus soll der Angreifer auch gekommen sein. Spezialkräfte der Polizei umstellten das Gebäude. Gleichzeitig fanden Straßenkontrollen statt. Gegen circa 10 Uhr gab ein Polizeisprecher bekannt, dass der Zugriff erfolgt war.

Die Beamten hätten in dem Gebäude drei Personen angetroffen, alle Asylbewerber aus Eritrea. Zwei wurden mit zur Dienststelle genommen. Der verletzte 27-Jährige wurde in ärztliche Behandlung gegeben. Bei ihm fand die Polizei nach eigenen Angaben auch ein Messer, das als Tatwaffe in Betracht komme. Der Mann befindet sich weiterhin unter polizeilicher Bewachung in einem Krankenhaus.

Die zwei Männer, die zusammen mit dem mutmaßlichen Tatverdächtigen am Montag festgenommen wurden, sind mittlerweile wieder frei. Der Verdacht gegen die beiden Männer habe sich nicht erhärtet, sodass man sie wieder auf freien Fuß habe setzen können. Der mutmaßliche Tatverdächtige berufe sich indes auf sein Aussageverweigerungsrecht.

Was über den Tatverdächtigen und den Mord an Ece S. bekannt ist

Im Dunkeln liegt somit weiterhin sein Motiv. Als die Polizei den Mann in der Unterkunft antraf, war er nach den Worten von Bischofberger zwar ansprechbar, er habe sich aber nicht zur Tat geäußert. Vor der Ermittlungsrichterin sollte er zusammen mit einem Dolmetscher befragt werden. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten unter anderem herausfinden, warum es zu dem Angriff auf die beiden Mädchen kam und ob der Tatverdächtige sowie die beiden Mädchen sich vorher kannten. Doch der Verdächtige schwieg. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, es Anhaltspunkte für verminderte oder ausgeschlossene Schuldfähigkeit gibt, was gegebenenfalls eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik nach sich ziehen würde. Dafür brauche es aber zunächst ein Kurzgutachten, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Dieser Fall bewegt unglaublich viele Menschen, und auch hartgesottene Ermittler lässt er nicht kalt. Oberstaatsanwalt Bischofberger spricht von einem furchtbaren Fall, es sei der "echte Horror". Und hält auch mit seiner eigenen Betroffenheit nicht hinterm Berg: "Wir sind vieles gewohnt, aber so ein Fall geht einem wirklich ans Mark. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie es der Familie geht."

Die alevitische Gemeinde Ulm veranstaltete um 14 Uhr eine Trauerfeier für die getötete Ece S. In der Ankündigung auf Facebook heißt es: "Wir sind entsetzt und einfach fassungslos und finden einfach keine Worte, wie wir unsere Trauer zu Ausdruck bringen sollen. Ich denke mal, wir sprechen im Namen von ganz Ulm Umgebung: Wir sind zutiefst erschüttert und sind mit Gedanken bei den Eltern, denen wir unser tiefstes Beileid ausdrücken wollen. Ruhe in Frieden, kleiner Engel." Am Dienstagnachmittag wurde der Leichnam der getöteten 14-Jährigen in Ulm rituell gewaschen.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl war am Dienstag vor Ort

Der stellvertretende baden-württembergische Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl (CDU) traf sich am Dienstagmittag gemeinsam mit dem türkischen Botschafter Ahmet Başar Şen im Rathaus der Gemeinde Illerkirchberg mit dem Bürgermeister Markus Häußler und ließ sich über den tödlichen Angriff informieren. „Für mich ist ganz zentral in der Sache: Ein Mädchen wurde in jungen Jahren aus dem Leben gerissen. Und nicht: Die Asylbewerber, die sind schuld. Die Tat ist es, die verabscheuungswürdig ist“, Danach gingen sie zum Gedenken an das getötete Mädchen zum Tatort.

"Wir werden diese schlimme Tat restlos aufklären", kündigte Strobl an. "Diese Tat rührt uns zutiefst, wenn das Leben eines unschuldigen Kindes so brutal ausgelöscht wird", teilte er mit. "In Gedanken sind wir in diesen schweren Stunden bei den Eltern, der Familie, den Hinterbliebenen der Getöteten sowie bei den Mitschülerinnen und Mitschülern und Freunden des jungen Mädchens."

Die Polizei ist in Illerkirchberg mit Spezialkräften im Einsatz – ein Mann hat wohl zwei Mädchen angegriffen und verletzt. Mittlerweile soll die Polizei ein Gebäude gestürmt und einen Verdächtigen festgenommen haben. Video: Michael Kroha

Auf die Herkunft des Tatverdächtigen ging Strobl in der Erklärung nicht ein. "Die Hintergründe der Tat, insbesondere die Motivlage, stellen sich noch als unklar dar." Die Polizei appellierte in ihrer Mitteilung nach der Tat, "keinen Generalverdacht gegen Fremde, Schutzsuchende oder Asylbewerber allgemein zu hegen oder solchem Verdacht Vorschub oder Unterstützung zu leisten". Ihr sei bewusst, "dass Ereignisse dieser Art Ängste und Emotionen schüren."

Ministerpräsident Kretschmann warnt vor voreiligen Schlüssen nacht der Tat in Illerkirchberg

Bei dem Haus in Illerkirchberg, in dem der mutmaßliche Täter festgenommen wurde, handelt es sich um eine Flüchtlingsunterkunft der Gemeinde. Dort wohnen derzeit getrennt voneinander eine siebenköpfige Familie sowie andere allein lebende Männer. Ob der mutmaßliche Täter auch in dem Haus wohnt, ist unklar.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann warnte vor voreiligen Schlüssen. "Ich kann nur warnen, irgendwelche Zusammenhänge aufzustellen, bevor überhaupt die Tat aufgeklärt ist", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Über die Motive sei noch nichts bekannt. Teils geschürte Stimmungen nehme die Landesregierung ernst.

Einen Zusammenhang mit dem anstehenden Flüchtlingsgipfel in Baden-Württemberg wollte Kretschmann nicht sehen. Zunächst einmal sei es eine schreckliche Tat im Leben der Schülerinnen. "Wir fühlen da ganz besonders mit den Angehörigen." Die überlebende Schülerin sei geschockt und wohl für ihr ganzes Leben beeinträchtigt.

Bayerns Innenminister Herrmann: Tat in Illerkirchberg bei Ulm hat Bayern schockiert

Ähnlich äußerte sich auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gegenüber unserer Redaktion. Nach der tödlichen Gewalttat von Illerkirchberg mahnte er zur Zurückhaltung: "Derartige Gewaltexzesse haben in der Regel sehr individuelle Ursachen", sagte er. "Die konsequente Aufklärung dieses schlimmen Verbrechens ist Aufgabe der baden-württembergischen Ermittler", sagte der bayerische Minister. "Die sorgfältige Klärung der Motivlage und der Hintergründe der Tat sind abzuwarten. Die Nachricht von der schrecklichen Gewalttat am Montagvormittag in Illerkirchberg hat auch uns in Bayern schockiert", sagte Herrmann. "Meine Gedanken sind bei den Hinterbliebenen der getöteten Schülerin und auch beim verletzten Opfer. Mögen die körperlichen und seelischen Wunden so schnell wie möglich und so gut es geht verheilen."

Laut dem bayerischen Innenministerium spielt der Anteil der tatverdächtigen Zuwanderer in der jährlichen Kriminalitätsstatistik allerdings weiter eine wichtige Rolle. Obwohl Ausländer nur einen Anteil von 13,7 Prozent an der bayerischen Bevölkerung ausmachen, gehen 34,7 Prozent aller Straftaten auf ihr Konto. Allerdings gibt es einen deutlichen Rückgang bei der Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer. Dem baden-württembergischen Sicherheitsbericht für 2021 zufolge waren unter den 1562 Tatverdächtigen im Bereich Gewaltkriminalität mit Messern 331 Asylbewerber beziehungsweise Flüchtlinge – ein Rückgang um 19,3 Prozent im Vergleich zu 2020.

Tatort in Illerkirchberg von der Polizei abgesperrt

Zurück in Illerkirchberg: Die Bucher Straße war am Montag zwischen Dietenheimer Straße und Mündelstraße für die Dauer des Polizeieinsatzes über mehrere Stunden gesperrt. Auch die Durchfahrtstraße war von einer Polizeiabsperrung betroffen. Der Tatort wurde mit rot-weiß-gestreiftem Flatterband abgeriegelt. Zur Spurensicherung waren Menschen in Ganzkörper-Schutzanzügen vor Ort.

Im Ort selbst sind die Menschen nach der Tat geschockt. Wenngleich Anwohnerinnen und Anwohner offenbar nicht viel mitbekommen haben – außer die zahlreichen Polizeiautos. Handwerker auf einer Baustelle seien erst gegen 8 Uhr gekommen. Da wären Krankenwagen und Polizei bereits da gewesen. "Schlimm", sagt eine Passantin mit dem Fahrrad. "Es ist furchtbar", sagt Illerkirchbergs Bürgermeister Markus Häußler (parteilos) wenige Stunden nach dem Vorfall, als noch nicht bekannt war, dass die 14-Jährige ihren Verletzungen erlag. Er war beim Polizeieinsatz am Morgen in Oberkirchberg. Als der Zugriff erfolgte, musste er sich "aus der Gefahrenzone" in einen sicheren Abstand zum Einsatzgeschehen begeben. Sein Mitgefühl sei bei den Angehörigen. Zusammen mit der Gemeindeverwaltung wolle er ihnen nun Hilfe anbieten.

Entgegen ersten Mutmaßungen war die Grundschule im Ort nicht betroffen. "Es gab entgegen Gerüchten keinen Amokalarm in einer Schule", sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Verletzten seien auch nicht im Grundschulalter. Wie die Leiterin der Grundschule, Sabine Schlüter, auf Nachfrage erklärte, sind die Familien über den Polizeieinsatz am Morgen informiert worden. Es wurde empfohlen, einen anderen Schulweg als den üblichen zu nehmen. Die Eltern wurden zudem gebeten, ihre Kinder am Mittag nicht alleine heimlaufen zu lassen, sondern sie nach der Schule abzuholen. (mit dpa)