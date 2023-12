Illerkirchberg

Trauer am Tatort: So gedenkt Illerkirchberg am Jahrestag der Messerattacke

Ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf zwei Schülerinnen in Illerkirchberg gedenkt die Gemeinde der Opfer. Als zur Tatzeit um 7.25 Uhr die Glocken läuten, halten Angehörige der getöteten Ece am Tatort inne, weinen und umarmen sich.

Plus Als um 7.25 Uhr in Illerkirchberg die Glocken läuten, stehen die Großeltern der getöteten Ece am Tatort. Für einen Moment scheint die Welt still zu stehen.

Kurz vor 7.25 Uhr treten Eces Großeltern den schweren Gang an. In Begleitung von Freunden der Familie legen sie ein Kerzengesteck am Tatort nieder. Als die Glocken fünf Minuten lang läuten, stehen sie Arm in Arm dort, wo ihre Enkelin und deren Freundin vor einem Jahr Opfer einer brutalen Messerattacke wurden. Es fließen Tränen. Etliche Kuscheltiere, Kerzen und Grußbotschaften wurden Stunden zuvor schon abgelegt. Es ist bitterkalt. Für einen Moment scheint die Welt still zu stehen.

Vor einem Jahr starb die 14-jährige Ece durch den Messerangriff in Illerkirchberg

An diesem bei dem die 14-Jährige starb und ihre 13-jährige Freundin schwer verletzt wurde. Schülerinnen und Schüler ziehen wie jeden Tag an der Stelle vorbei, wo es am 5. Dezember 2022 passiert war. Ein Jugendlicher auf seinem Fahrrad hält an und bleibt etwas länger stehen. Andere laufen weiter, unterbrechen aber ihre Gespräche. Frauen kommen, zünden Kerzen an und ziehen dann ebenfalls weiter. Eine Streife der Polizei steht etwas weiter weg. Doch es bleibt ruhig.

