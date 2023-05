Illerkirchberg/Ulm

19:01 Uhr

Gegen Auflagen nach Vergewaltigung verstoßen? Straftäter wieder vor Gericht

Plus Nach der Halloween-Vergewaltigung in Illerkirchberg soll sich der verurteilte Afghane nach seiner Haft nicht an Auflagen gehalten haben. Sein Anwalt spricht von einer "Hetzjagd".

Seine Person hat schon mehrfach in der Region für große Aufregung gesorgt. Zunächst nach der Vergewaltigung einer 14-Jährigen 2019 in Illerkirchberg, für die er verurteilt wurde und in Haft kam. Und wieder nach dem Mord an Ece im selben Ort - als kurz darauf bekannt wurde, dass der Afghane nicht abgeschoben wurde, sondern wieder nach Illerkirchberg zurückkehren musste und zwischenzeitlich sogar als "verschwunden" galt. Nun muss sich jener Straftäter erneut vor Gericht verantworten. Er soll sich nicht an Auflagen gehalten haben. Sein Anwalt äußert sich jetzt zu den Vorwürfen und nennt insbesondere den medialen Umgang mit seinem Mandanten eine "Hetzjagd" und spricht von "Rassismus".

Vorgeworfen wird dem Asylbewerber der "Verstoß gegen Weisungen während der Führungsaufsicht", so die formale Bezeichnung in der Anklage. Die mutmaßlichen Taten aber seien nicht in diesem Jahr, sondern bereits 2022 passiert, wie ein Sprecher des Ulmer Amtsgerichts auf Nachfrage bestätigt. Sprich, es geht nicht um den Zeitraum nach dem Mord an Ece, der in der Öffentlichkeit für große Aufregung sorgte. Sondern um die Zeit davor.

