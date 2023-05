Illerkirchberg/Ulm

vor 16 Min.

Mord an Ece vor Gericht: Das sagen Verteidigerin und Nebenklage-Anwalt

Plus Im Mordfall Ece beginnt bald der Prozess. Die Eltern treten als Nebenkläger auf. Deren Anwalt und die Verteidigerin des Angeklagten äußern sich zu dem Fall.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Sie waren an jenem Montagmorgen im vergangenen Dezember auf dem Weg zum Bus und wollten in die Schule. Der mutmaßliche Täter, ein 27-Jähriger aus Eritrea, ist wohl in dem Augenblick aus dem Haus gekommen, soll die beiden Mädchen noch kurz gegrüßt und dann in einem Überraschungsmoment zugestochen haben. Erst auf die 13-Jährige, die den Angriff überlebte. Dann auf die 14-jährige Ece, die später im Krankenhaus verstarb. Ab dem 2. Juni muss sich der Asylbewerber wegen Mordes und versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Wir haben vorab mit seiner Verteidigerin sowie dem Anwalt von Eces Eltern gesprochen, die genauso wie die Eltern der 13-Jährigen als Nebenkläger auftreten.

"Ich denke fast jeden Tag noch an sie", sagt Rechtsanwalt Süleyman Pozan. Er fahre oft am Tatort vorbei. Der 47-Jährige habe selbst zwei Kinder im beinahe selben Alter. "Ich bin selber schwer erschüttert", sagt er. Der gebürtige Ulmer kenne Eces Familie von früher. Sie beide hätten einen gemeinsamen Freund, der ihn als Anwalt empfohlen habe. Daraufhin habe er sich dazu bereiterklärt, den Fall zu übernehmen. Zwar sei ihm und auch der Familie das öffentliche Interesse bewusst. Was er im Namen der Eltern nach außen geben darf und soll, hätten sie intern noch nicht final geklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen