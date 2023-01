Viele Fragen zu Mord und Vergewaltigung? So verläuft der Bürgerdialog

Um die tödliche Messerattacke von Illerkirchberg aufzuarbeiten, findet heute in der Gemeindehalle ein Bürgerdialog statt. Wir sind für Sie vor Ort.

Nach der tödlichen Messerattacke Anfang Dezember des vergangenen Jahres in Illerkirchberg war es zwischen den Jahre einigermaßen ruhig geworden um den Ort. Doch neue Schlagzeilen um verurteilte Straftäter der Halloween-Vergewaltigung von 2019 lassen die Emotionen zum Teil wieder hochkochen.

An diesem Mittwochabend findet in der Gemeindehalle auf Einladung des Bürgermeisters eine Dialogveranstaltung statt. Ausschließlich Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sollen die Möglichkeit haben, Fragen stellen und Meinungen äußern zu können. Ob es dabei ruhig bleibt?

Mord in Illerkirchberg: So läuft der Bürgerdialog in der Gemeindehalle ab

Ab 18 Uhr ist die Halle geöffnet, um 18.30 Uhr geht es los. Das Veranstaltungsende ist gegen 21 Uhr vorgesehen. Eingeladen sind neben den knapp 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde insgesamt 16 Vertreter der lokalen und überregionalen Presse. Rede und Antworten stehen Sprecher des baden-württembergischen Justizministeriums, des Regierungspräsidiums Tübingen und des Landratsamts Alb-Donau-Kreis sowie Bürgermeister Markus Häußler (parteilos).

Interessant dürfte werden, wie Behördenvertreter die jüngsten Meldungen um einen der verurteilten Straftäter nach der Halloween-Vergewaltigung von 2019 kommentieren. Der Afghane kam nach seiner Haftentlassung jüngst den Meldeauflagen nicht mehr nach, wie das Regierungspräsidium mitteilte. Er galt zeitweise als untergetaucht. Jedoch ist er nach Informationen unserer Redaktion telefonisch erreichbar und lebt weiterhin in der Region.

Anwohnerin aus Illerkirchberg hat Zweifel, will aber nicht zum Bürgerdialog kommen

Doch nicht alle, die gerne dabei wären, werden am Abend anwesend sein. Fern bleiben werden auch Menschen, die inzwischen große Zweifel an den Behörden haben. So zum Beispiel eine Frau, die bereits kurz nach der Messerattacke den Vorwurf äußerte, die Gemeinde habe von Beschwerden über Flüchtlinge im Ort Bescheid gewusst. Jene Vorwürfe hätten sich zwar zwischenzeitlich aufgelöst "wie eine Seifenblase", gesteht die Frau nun ein, die sagt, mit dafür verantwortlich zu sein, dass bei einer Mahnwache mit 1000 Kerzen der Privatdetektiv und Gewaltpräventionsberater aus Berlin, Carsten Stahl, vor Ort war. Sie werde zum Bürgerdialog nicht kommen.

"Die Tat ist passiert, man kann sie nicht mehr ändern", sagt sie. Sie wolle nun alle Antworten schriftlich, da bringe ihr die Veranstaltung nichts. Daher habe sie sich bereits vergangene Woche mit einer E-Mail mitsamt zahlreichen Beschwerden an das Rathaus gewandt. Lediglich zwei Vertreter des Gemeinderats hätten sich gesprächsbereit gezeigt.

Anmerkung der Redaktion: Wir werden den Artikel spätestens nach der Veranstaltung aktualisieren und halten Sie auch währenddessen auf dem Laufenden.