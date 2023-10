Illerkirchberg

vor 32 Min.

Was wurde aus den Tätern der Halloween-Vergewaltigung von 2019?

Plus In der Halloween-Nacht von 2019 wird eine 14-Jährige in einer Asylbewerber-Unterkunft in Illerkirchberg vergewaltigt und misshandelt. Einer der Täter lebt weiter im Ort.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Der Fall hat die Region rund um Ulm damals sehr bewegt und bewegt vor allem Menschen in dem Ort, wo es einst passiert, noch heute. Es geht um die sogenannte Halloween-Vergewaltigung von 2019. In einer Asylbewerberunterkunft in Illerkirchberg wird eine 14-Jährige von mehreren Männern sexuell missbraucht. Vier von ihnen werden später wegen Vergewaltigung vor Gericht verurteilt und kommen ins Gefängnis. Einer der Männer kehrt später wieder in den Ort zurück. Das ließ nach dem Mord an Ece durch einen Asylbewerber aus Eritrea vor knapp zehn Monaten die Emotionen hoch- und teilweise überkochen.

Das Mädchen war am 31. Oktober vor vier Jahren spät abends in der Ulmer Innenstadt und traf im Menschengewühl auf einen Bekannten, der mit vier weiteren Asylbewerbern unterwegs war. Die 14-Jährige war offenbar angetrunken und ließ sich von dem Bekannten überreden, mit den späteren Angeklagten zur Asylunterkunft in Illerkirchberg mit dem Bus zu fahren. Sie wollten dort weiterfeiern. Doch wohl wurde das Mädchen Opfer einer möglicherweise schon ausgeheckten Falle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen