Weitere Verstöße gegen Auflagen nach Vergewaltigung: Afghane erneut verurteilt

Der Afghane wurde bereits wegen Meldepflicht-Verstößen nach der Halloween-Vergewaltigung in Illerkirchberg verurteilt. Nun kam er wieder vor Gericht.

Der einst wegen der Halloween-Vergewaltigung von 2019 in Illerkirchberg verurteilte Afghane wurde erneut wegen Verstößen gegen Meldeauflagen sowie zudem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Das teilt ein Sprecher des Amtsgerichts Ulm auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Gesamtstrafe vom Prozess von Anfang Mai wurde in Summe aufgestockt. Ein Verfahren aber, das indirekt mit der tödlichen Messerattacke auf zwei Schülerinnen zusammenhängt, wurde hingegen eingestellt.

Wie bereits berichtet, muss sich der heute 30-Jährige seit seiner Haftentlassung regelmäßig bei unterschiedlichen Behörden melden. Im August und September 2022 tat er das aber nicht, wie er bei der Gerichtsverhandlung Anfang Mai einräumte und weshalb er auch verurteilt wurde. Berücksichtigt wurden damals allerdings nur drei Fälle von Verstößen gegen Weisungen der Führungsaufsicht.