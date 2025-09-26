„Illerpark Living“: Hier im Neu-Ulmer Süden entstehen 41 neue Wohnungen

Sie sind nicht die ersten, aber ganz vorne mit dabei: Das Ulmer Unternehmen Völk baut im Neubaugebiet „Wohnen am Illerpark“ in Neu-Ulm 41 Eigentumswohnungen. Jetzt war Spatenstich für das Vorhaben mit einer Investitionssumme von 23 Millionen Euro. In der neuen Theresenstraße an der Ecke Filchnerstraße und Wegenerstraße wird insgesamt 3000 Quadratmeter Wohnraum geschaffen. Geplant sind Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe von 34 bis 126 Quadratmeter. Geplante Fertigstellung ist im vierten Quartal 2027. Unternehmenschef Johannes Völk lobte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und sagte: „Ich bin froh, wenn ich in Neu-Ulm bauen kann.“

Insgesamt sind im Gebiet „Wohnen am Illerpark“ in Neu-Ulm mehr als 600 neue Wohnungen geplant

Die neuen Wohnungen verteilen sich auf zwei Gebäude. Das Areal „Wohnen am Illerpark“ im Süden Neu-Ulms sei „ein riesiges Gebiet, das das Gesicht der Stadt massiv verändern wird“, wie Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger sagte. Auf zwei Feldern werde bereits gebaut. Die ersten Häuser dürften in etwa zwei Jahren fertig sein. Insgesamt entstehen am Illerpark mehr als 600 neue Wohnungen. Die Stadt sei froh über die Investoren, denn alleine könne sie den großen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum gar nicht decken.