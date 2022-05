Illerrieden

In Illerrieden bricht die Spitze des Maibaums ab

Bei dem schweren Gewitter, das am frühen Montagabend über das Land zog, brach in Illerrieden die Spitze des Maibaumes ab.

Bei dem schweren Gewitter, das am frühen Montagabend über das Land zog, brach in Illerrieden (Alb-Donau-Kreis) die Spitze des Maibaumes ab. Wie überall, wird der Stamm mehrere Jahre lang immer wieder verwendet, und nur die Spitze mit dem eigentlichen Baum wird jedes Jahr neu angesetzt. Selbstverständlich wird der geschmückte Baum mit massiven Verschraubungen aufgesetzt und dann mit Stahlseil und/oder Kette so gesichert, dass er im Notfall nicht abstürzt. Deshalb musste die Feuerwehr Illertissen mit ihrer Drehleiter anrücken, um den an seiner Sicherung hängenden Baum abzutrennen und zu Boden zu bringen. Feuerwehren arbeiten in Illerrieden zusammen So entstand kein Schaden, und mit der "überörtlichen Hilfeleistung" hatte sich wieder einmal die gute Zusammenarbeit der Feuerwehren von beiden Seiten der Iller bewährt. (wis)

