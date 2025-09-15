Icon Menü
Illertalbahn: Züge fallen zwischen Ulm und Memmingen aus, weil Personal fehlt

Bahn-Ausfälle

Auf dieser Strecke fallen seit Monaten Züge aus, weil Personal fehlt

Zwischen Ulm und Memmingen kommt es seit dem Frühjahr immer wieder zu Zugausfällen. Bald könnte es eine langfristige Lösung geben.
Von Anika Zidar
    • |
    • |
    • |
    Auf der Illertalbahn gibt es seit Monaten Probleme. Es fallen immer wieder Züge aus, weil am Stellwerk Gerlenhofen Personal fehlt. Laut Bahn ziehen sich die Einschränkungen bis 5. Oktober hin.
    Auf der Illertalbahn gibt es seit Monaten Probleme. Es fallen immer wieder Züge aus, weil am Stellwerk Gerlenhofen Personal fehlt. Laut Bahn ziehen sich die Einschränkungen bis 5. Oktober hin. Foto: Alexander Kaya (Archiv)

    Der Zugverkehr zwischen Ulm und Memmingen ist in diesem Jahr alles andere als zuverlässig: Seit dem Frühjahr fallen auf der Illertalbahn immer wieder Züge aus, weil im Stellwerk Gerlenhofen Personal fehlt. Dann kam auch noch eine Baustelle hinzu. Doch nun gibt es Aussicht auf Besserung.

    Zugverkehr zwischen Ulm und Memmingen: Züge fallen aus wegen Personalmangel

    Anfangs waren die Probleme massiv, im Sommer fielen Fahrten am späten Abend aus. Mehrfach hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt, dass ein Ende der Personalengpässe in Sicht sei. Doch noch dauern die Einschränkungen auf der Illertalbahn an. Aktuell sieht es danach aus, als müssten sich Fahrgäste nur noch bis Sonntag, 5. Oktober gedulden. Anschließend könnte das Personalproblem im Stellwerk Gerlenhofen behoben sein.

    Die Verbindung Ulm-Memmingen ist eine Strecke, die zu den am stärksten befahrenen Regionalbahnverbindungen in Bayern zählt. Allerdings hatte die Bahn den Zeitraum der Einschränkungen auf der Illertalbahn schon mehrfach verlängert. Bahnreisende werfen DB Regio deswegen schon länger eine Salami-Taktik vor: Nur scheibchenweise werde deutlich, wie massiv und langanhaltend die Probleme sind.

    Bahn über Zugausfälle: Fahrgäste sollten sich unmittelbar vor Fahrtantritt informieren

    Aktuell und noch bis in die erste Oktoberwoche hinein gilt: Die Fahrten der RE 75, RS 7 und der RS 71 sind weiterhin durch personalbedingte Ausfälle im Stellwerk Gerlenhofen beeinträchtigt. Alle Einschränkungen sind immer dem aktuellen Fahrplan der Strecke Ulm-Memmingen zu entnehmen, der immer über den DB Navigator oder via bahn.de einzusehen ist und fortlaufend aktualisiert wird.

    Sicherheitshalber sollten sich alle Fahrgäste tagesaktuell und noch einmal unmittelbar vor Reiseantritt informieren, ob die von ihnen gewählte Verbindung tatsächlich so fährt, wie sie dies erwarten.

