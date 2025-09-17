Auf dieser Strecke fallen seit Monaten Züge aus, weil Personal fehlt

Der Zugverkehr zwischen Ulm und Memmingen ist in diesem Jahr alles andere als zuverlässig: Seit dem Frühjahr fallen auf der Illertalbahn immer wieder Züge aus, weil im Stellwerk Gerlenhofen Personal fehlt. Dann kam auch noch eine Baustelle hinzu. Doch nun gibt es Aussicht auf Besserung.

Zugverkehr zwischen Ulm und Memmingen: Züge fallen aus wegen Personalmangel

Anfangs waren die Probleme massiv, im Sommer fielen Fahrten am späten Abend aus. Mehrfach hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt, dass ein Ende der Personalengpässe in Sicht sei. Doch noch dauern die Einschränkungen auf der Illertalbahn an. Aktuell sieht es danach aus, als müssten sich Fahrgäste nur noch bis Sonntag, 5. Oktober gedulden. Anschließend könnte das Personalproblem im Stellwerk Gerlenhofen behoben sein.

Die Verbindung Ulm-Memmingen ist eine Strecke, die zu den am stärksten befahrenen Regionalbahnverbindungen in Bayern zählt. Allerdings hatte die Bahn den Zeitraum der Einschränkungen auf der Illertalbahn schon mehrfach verlängert. Bahnreisende werfen DB Regio deswegen schon länger eine Salami-Taktik vor: Nur scheibchenweise werde deutlich, wie massiv und langanhaltend die Probleme sind.

Bahn über Zugausfälle: Fahrgäste sollten sich unmittelbar vor Fahrtantritt informieren

Aktuell und noch bis in die erste Oktoberwoche hinein gilt: Die Fahrten der RE 75, RS 7 und der RS 71 sind weiterhin durch personalbedingte Ausfälle im Stellwerk Gerlenhofen beeinträchtigt. Alle Einschränkungen sind immer dem aktuellen Fahrplan der Strecke Ulm-Memmingen zu entnehmen, der immer über den DB Navigator oder via bahn.de einzusehen ist und fortlaufend aktualisiert wird.

Sicherheitshalber sollten sich alle Fahrgäste tagesaktuell und noch einmal unmittelbar vor Reiseantritt informieren, ob die von ihnen gewählte Verbindung tatsächlich so fährt, wie sie dies erwarten.