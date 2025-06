25-Jähriger schlägt 20-Jährigen auf Illertisser Marktplatz und muss über Nacht in die Zelle

Ein 25-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag einen 20-Jährigen auf dem Marktplatz in Illertissen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei rückte an. Der 25-Jährige musste die Nacht in einer Zelle verbringen.

Zugetragen haben soll sich die Körperverletzung am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.15 Uhr. Weil sich der 25-Jährige nach Eintreffen der Beamten weiterhin sehr aggressiv und unkooperativ verhalten und die Einsatzkräfte mehrfach beleidigt haben soll, wurde ihm zunächst ein Platzverweis ausgesprochen. Da sich der junge Mann allerdings „unbelehrbar zeigte und zurückkam“, wurde ihm der Gewahrsam erklärt und er musste die restliche Nacht in der Zelle verbringen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurde eingeleitet. (AZ)