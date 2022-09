BASF-Standort in Illertissen steht vor dem Verkauf

Lokal Dem Chemiekonzern aus Ludwigshafen passt der Standort Illertissen nicht mehr ins Konzept. Das weckt Befürchtungen in der 300 Menschen starken Belegschaft.

Wo geht die Reise von BASF in Illertissen hin? Das weiß so genau selbst der börsennotierte Konzern nicht. Doch klar ist wohl, dass es nicht wie bisher weitergeht.