Baumeister der Region: Was die Familie Chitarro aus Illertissen geschaffen hat

Plus Vater und Söhne im Dienste des Baus: Die Familie Chitarro zog aus dem italienischen Friaul nach Illertissen - und hinterließ ihre Spuren in der Stadt.

Wir kennen die Gebäude schon immer, sie gehören zu unserem Orts- und Straßenbild, sind in ihrer Art unverwechselbar und unterscheiden sich dadurch von der Masse. Oder im Gegenteil: Nur noch eine Erinnerungstafel weist auf die Existenz einstiger Pracht und Schönheit hin: Zerstört und abgerissen und nur noch im Gedächtnis der Älteren lebendig. Wer aber waren sie, die Schöpfer all der gemauerten Kunstwerke? Wir machen uns auf die Suche nach bekannten Baumeistern im heutigen Landkreis.