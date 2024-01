Betrunkener vergisst Backwaren im Ofen und löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Anwohner meldet einen möglichen Brand, die Feuerwehr muss eine Tür aufbrechen. Drinnen ist alles harmloser als befürchtet.

Ein Anwohner meldete am frühen Sonntagmorgen einen möglichen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Illertissen. Die herbeieilenden Rettungskräfte der Polizei und Feuerwehr stellten fest, dass aus einer Wohnung Rauchmelder zu hören waren. Da niemand öffnete, verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt.

Drinnen zeigte sich,dass ein alkoholisierter 32-Jähriger Backwaren im Ofen aufbacken wollte und anschließend eingeschlafen war. Die Backwaren fingen schließlich zu rauchen an und lösten die Rauchmelder aus. Ernste Gefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht. (AZ)