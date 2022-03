Fritz Unglert startet wieder mit „Kultur im Schloss“ in Illertissen

Plus Die Konzertreihe "Kultur im Schloss" startet ab Ende März wieder in Illertissen. Das Programm reicht von Jazz bis Klassik. Mit dabei sind prominente Gäste.

Kaum lassen die Corona-Vorschriften wieder Konzertveranstaltungen zu, zaubert Fritz Unglert, Vorsitzender des Freundeskreises Kultur im Schloss, einen Programmflyer mit hochkarätigen Besetzungen aus dem Hut. Darin enthalten ist bereits ein Ausblick auf das zweite Halbjahr, einschließlich einer Ankündigung der neunten Auflage des Festivals „Junge Künstler – Stars von morgen“ im Oktober. Und noch etwas wird heuer – nach der coronabedingten Generalpause, so Unglert im Musikervokabular – gefeiert: das 20-jährige Bestehen der von ihm ins Leben gerufenen Konzertreihe „Kultur im Schloss“. International bekannte Größen und Gruppen waren inzwischen beim Freundeskreis zu Gast. Und etliche führt ihre Tournee immer wieder durch Illertissen, wie ein Blick in den Flyer 2022 zeigt.