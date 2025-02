Geplante Gewerbefläche am Carnac-Platz fällt weg

Das Haus Carnac-Platz 3 soll in den nächsten Monaten abgerissen werden. Das Schnellrestaurant Umut Döner will wohl einen neuen Standort finden – und im Neubau ist anders als zunächst geplant kein Platz mehr für einen Gewerbebetrieb. Der Investor, der an der Stelle ein Gebäude mit Wohnungen und Einheiten für Betreutes Wohnen errichten will, hat seine Pläne geändert. Damit reagiert er zwar auf Vorgaben aus der Stadtpolitik. Vollends glücklich sind die Mitglieder des Bauausschusses aber auch über die neue Lösung nicht.

Sebastian Mayr

Gewerbefläche

Bauausschuss