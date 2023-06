Gewinnen Sie Tickets für "Hillu's Herzdropfa" in Illertissen

Das schwäbische Comedy-Duo kommt in die Vöhlinstadt. Wir verlosen drei mal zwei Karten für den Auftritt am Sonntagabend.

Ein Abend mit Hillu's Herzdropfa hat fast schon Kultcharakter im Ländle. Am Sonntag, 18. Juni, ab 19 Uhr wagt sich das beliebte schwäbische Comedy-Duo mit dem Programm „S'Ländle nauf! S'Ländle na!“ nach Bayern, wenn auch nur einige Hundert Meter über die Grenze nach Illertissen in die Aula des Kollegs der Schulbrüder. Wir verlosen drei mal zwei Tickets.

Bei dem Auftritt in Illertissen handelt es sich natürlich nicht um das erste Gastspiel des Duos in der bayerischen Nachbarschaft. Hillu Stoll und Franz Auber sind seit vielen Jahren als schwäbisches Comedy-Duo "Hillu's Herzdropfa" unterwegs. In Bayern sind sie vor allem aus dem BR-Fernsehen und der Sendung „Schwaben weissblau, hurra und helau“ bekannt.

Mit ihrer ideenreichen Komik präsentieren sie Sketche aus ihrer langjährigen gemeinsamen Bühnenerfahrung. Das Programm "S'Ländle nauf! S'Ländle na!" ist eine Neuauflage aus ihrem unerschöpflichen Repertoire an "Geschichten über Land und Leute auf der schwäbischen Alb!"

So nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil

Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem im City Reisebüro in Vöhringen sowie unter www.reservix.de oder - mit etwas Glück - in unserem Gewinnspiel. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine Mail mit dem Betreff "Herzdropfa" an gewinnspiel@illertisser-zeitung.de. Einsendeschluss ist Donnerstag, 15. Juni, 11 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt und können sich ihre Karten dann an der Abendkasse abholen. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)