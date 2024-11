Hochzeit auf den ersten Blick: Fabian und Michelle sagen „Ja“

Für gewöhnlich heiraten zwei Menschen, wenn sie sich lieben und beide sich sicher sind, dass das für länger, im Optimal bis ans Lebensende hält. Als Voraussetzung dafür gilt oftmals, dass man sich schon länger kennt. Bei der TV-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ wird diese These jedoch auf den Kopf gestellt. Braut und Bräutigam sehen sich hier auf dem Standesamt das allererste Mal. Mann und Frau kennen sich nicht. Das Paar wird mithilfe von Tests und Analysen zusammengestellt. In der neuen Staffel der Sat1-Show, die am Montagabend gestartet ist, sucht auch Fabian aus Illertissen auf diesem Weg seine Traumfrau. „Ich bin ein Mensch, der von Daten, Zahlen und Fakten getrieben ist“, sagt der 38-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Zwei längere, nennenswerte Beziehungen“ habe der bei einem Automobilhersteller angestellte Teamleiter für Digitalisierung schon hinter sich. Zwischen einem und drei Jahren hätten diese Partnerschaften angedauert. Doch von Erfolg seien sie nicht gekrönt gewesen. Anderthalb Jahre sei er daher schon auf der Suche nach der passenden Frau für sich gewesen. Viel habe er ausprobiert, erzählt er. Aber der richtige Deckel für den Topf war offensichtlich noch nicht dabei. Aus „Frustration vom Online-Dating“ und „Neugierde“ habe sich der 38-Jährige schlussendlich dazu entschlossen, bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ mitzumachen.

Fabian aus Illertissen bei „Hochzeit auf den ersten Blick“: „Alle fanden und finden das mutig“

Familie und Freunde hätten darauf nicht abwertend reagiert. Dabei hätte er durchaus Fragen erwartet wie: „Warum lernst du nicht auf normalem Wege eine Frau kennen?“ Seine Eltern und Geschwister hätten den gebürtigen Neu-Ulmer, der in Illertissen aufgewachsen ist, von der ersten Minute an unterstützt. „Alle fanden und finden das mutig.“

Die TV-Sendung habe er zuvor schon gekannt, das Prozedere war ihm also durchaus geläufig: Die Paare werden im Vorfeld von einem Experten-Team mithilfe von Tests und Analysen zusammengestellt. Zu diesem Team gehören Dr. Sandra Köhldorfer, Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin, sowie Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn und Diplom-Psychologe sowie Matching-Experte Markus Ernst. Fabian, der in seiner Freizeit gerne wandert, heimwerkelt, kocht sowie Freunde trifft, war und ist „überzeugt“, dass die Fachleute ihm helfen, „das perfekte Match“ zu finden. Was ihm „sehr, sehr wichtig“ ist bei seiner Zukünftigen: viel Humor. Darüber hinaus beschreibt er seine Frau fürs Leben noch als warmherzig, offen und neugierig.

Hochzeit auf den ersten Blick: Fabian nennt Moment auf dem Standesamt „eineinmalig“

Fabian, der seinen Nachnamen nicht veröffentlicht haben möchte, macht im Gespräch mit unserer Redaktion zwar schon Andeutungen, verraten aber darf er noch nicht, ob er über die bereits aufgezeichnete TV-Show seine Frau fürs Leben finden konnte. Die elfte Staffel startete am Montag, 28. Oktober. Hier wurde die womöglich Zukünftige vorgestellt: Sie heißt Michelle, kommt aus Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen und ist als Hörgeräteakustik-Meisterin tätig. Die 32-Jährige seit zwei Jahren Single und träumt von einem Partner, der nicht nur bereit für ein Abenteuer, sondern auch die Liebe ist.

Am Montag, 4. November, kam es dann zum großen gemeinsamen Moment, der beinahe ins Wasser gefallen wäre. Denn die Trauzeremonie wurde von einem Regenschauer unterbrochen. Den Moment, seine bis dato unbekannte, aber vielleicht zukünftige Frau fürs Leben beim Standesamt gesehen zu haben, beschreibt Fabian als „atemberaubend“. „So viele Gefühle schießen einem durch den Körper“, schwärmt er. Es sei „schwierig zu beschreiben“ bis „unbeschreiblich“, weil jener „Gänsehautmoment“ wirklich „eineinmalig“ ist. Denn trotz eines Nervenzusammenbruch und vieler Tränen bei Michelle sagten beide am Ende doch noch „Ja“.

Nun geht es für das frisch verheiratete Paar auf Hochzeitsreise nach Singapur. Dabei haben sie die Gelegenheit, sich näher kennenzulernen. Anschließend besuchen die Neuvermählten gegenseitig ihre jeweiligen Heimatorte. Einige Wochen später steht dann die entscheidende Frage im Raum: Sollen sie ihre Ehe fortsetzen oder getrennte Wege gehen?

Info: Die neun Episoden der elften Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ starteten am Montag, 28. Oktober, und kommen dann immer montags um 20.15 Uhr auf Sat1 und Joyn.