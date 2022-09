Illertissen

Illertisser Konzertreihe "Kultur im Schloss" feiert Geburtstag

Lokal Im Rahmen von "Kultur im Schloss" treten regelmäßig Klassikstars in der Vöhlinstadt auf. Der Kulturförderverein wird heuer 20 Jahre alt. Vorsitzender Fritz Unglert hat viel zu erzählen.

Von Franziska Wolfinger

Die Zeit verfliegt manchmal nur so und ehe man sich versieht, sind zwanzig Jahre vorbei. Wie viel er und sein Team in dieser Zeit dann aber doch geschafft haben, wird Fritz Unglert klar, wenn er durch die alten Programme der Klassikreihe "Kultur im Schloss" blättert. "Mei, wer nicht schon alles hier bei uns in Illertissen war", sagt er und wirkt dabei fast ein bisschen überrascht, ob der großen Namen, die sich in den alten Flyern tummeln – dabei hat er die vielen Konzerte alle selbst mitorganisiert.

