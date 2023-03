Illertissen

Kerstin Heiles fliegen in Illertissen nicht nur die Herzen der Männer zu

Kerstin Heiles begeistert mit großer Bühnenpräsenz in der Historischen Schranne in Illertissen. Am Flügel spielt Christoph Pauli. Alexander Haas (Kontrabass) und Reinhold Kampferseck (Schlagzeug) helfen beim Besteigen des Stuhls.

Plus Unterstützt von ihrer Band verwöhnt die Sängerin in der Illertisser Schranne mit einem „Best-of“ der Jazz- und Musicalszene. Es gibt stehende Ovationen.

Von Regina Langhans

Singend, im Glitzerfummel und schmachtenden Blickes links oder rechts, kommt Kerstin Heiles in der Schranne in Illertissen nach vorn, und schon fliegen ihr die Herzen der Männer zu. Das hat sie geschickt eingefädelt, denn in der Rolle der „Grande Dame“ auf der Bühne benötigt sie im Laufe des Abends immer wieder deren Dienste, sei es für ein Glas Wasser oder zur Unterstützung beim Besteigen eines Stuhls in enger Robe. Doch gegen Ende ihres mitreißenden Chanson-Abends widmet sie ihr mit Inbrunst vorgetragenes „Ich gehör nur mir“ ausdrücklich den Frauen.

