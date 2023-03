Klavier und Cello im Barocksaal des Vöhlinschlosses

Für gleich zwei Vorstellungen kommen die Musiker Timo Handschuh und Mikael Samsonov nach Illertissen, wo es nun wieder "Kultur im Schloss" gibt.

Mit Timo Handschuh am Klavier und Mikael Samsonov am Cello musizieren am Freitag, 31. März, zwei jahrelange Freunde im Barocksaal des Vöhlinschlosses in Illertissen. Zur geplanten Vorstellung um 19 Uhr findet noch zusätzlich eine weitere um 15.30 Uhr statt. Damit kann der Freundeskreis von Kultur im Schloss nach den coronabedingten Verlegungen etlicher Konzerte in die große Festhalle des Kollegs wieder Kammermusik direkt im Schloss anbieten.

Das Programm verspricht ein wahres Cello-Spektakel, indem etwa Werke von Franz Schubert, Edward Elgar, Camille Saint-Saëns oder Astor Piazolla zu hören sein werden. Die beiden Künstler sind schon zusammen in Ulm aufgetreten, wo Timo Handschuh von 2011 bis 2021 Generalmusikdirektor am Theater Ulm war. Handschuh wurde in Lahr im Schwarzwald geboren und hat an der Staatsoper Stuttgart alle Stationen durchlaufen, als Korrepetitor, Kapellmeister und Assistent des damaligen Generalmusikdirektors Manfred Honeck. 2013 bis 2019 war Handschuh Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim und eine weitere Vorliebe von ihm besteht darin, musikalische Persönlichkeiten am Klavier zu begleiten. Diesmal wird er in Illertissen mit Mikael Samsonov auftreten. Der Cellist hat schon als Zwölfjähriger bei dem berühmten Cellokonzert von Camille Saint-Saëns aufhorchen lassen. Als erster Preisträger zahlreicher Cello-Wettbewerbe legt er den Fokus auf Kammermusik und konzertiert inzwischen regelmäßig mit renommierten Orchestern.

Karten: Tickets gibt es bei Buch & Musik unter der Telefonnummer 07303/928464, bei Fritz Unglert unter 07303/7257 und per Mail: fritz.unglert@gmx.de.