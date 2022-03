Illertissen

vor 47 Min.

Krieg in der Ukraine: Eine Illertisserin bangt um ihre Familie

Plus Oxana Zimbalist verließ ihre ukrainische Heimat mit 13 Jahren, ein Teil der Familie blieb dort - in einer Stadt, die mittlerweile komplett zerstört ist. Die Geschichte einer Flucht.

Von Regina Langhans

Noch bis vor einem Monat war Saporischschja, Großstadt in der Ukraine am Fluss Dnepr, im Westen weitgehend unbekannt. Seit aktuell im Zuge der russischen Invasion neben anderem das dortige Atomkraftwerk besetzt ist, erfuhr der Name schlagartig traurige Berühmtheit. Sofort steht einem das Grauen vor Augen, wenn Oxana Zimbalist, 41 Jahre alt und seit 2014 Illertisserin, von der Flucht ihrer 51-jährigen Cousine Lilja und deren beiden Familien erzählt. Gerade so haben sie es zum Bahnhof Saporischschja geschafft und sind nun 200 Kilometer vor der ukrainischen Grenze gestrandet. Zimbalist will sie irgendwie herausholen. Mitten im Gespräch mit unserer Redaktion klingelt ihr Telefon: ein Lebenszeichen der Flüchtenden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .