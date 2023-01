"Kultur im Schloss" bietet wieder vielfältiges Programm

Der Freundeskreis Kultur im Schloss holt wieder namhafte Musikschaffende nach Illertissen.

Mit fünf attraktiven Veranstaltungen startet der Freundeskreis Kultur im Schloss in Illertissen ins erste Konzerthalbjahr. Nachdem wegen der Corona-Pandemie Vorstellungen ausfielen oder nur auf Abstand in der geräumigen Festhalle des Kollegs stattfinden konnten, wird jetzt auch wieder im Barocksaal des Vöhlinschlosses oder in der historischen Schranne musiziert. Die ersten Konzerte im Überblick:

• Samstag, 28. Januar, 19 Uhr: In der Schranne tritt das Trio Tipitina mit Thomas Scheytt (Klavier), Karoline Dombrowski (Gesang) und Jörn-Paul Weidlich (Schlagzeug) auf. Sie spielen Blues, Boogie Woogie, Ragtime, Jazz und Rock ’n‘ Roll.

• Samstag, 11. März, 19 Uhr: In der Schranne versprechen Kerstin Heiles (Gesang), Christoph Pauli (Klavier) und Alexander Haas (Kontrabass) Unterhaltung vom Jazz bis zum Musical, von Ella Fitzgerald bis Zarah Leander.

• Freitag, 31. März, 19 Uhr: Im Barocksaal des Vöhlinschlosses spielen Mikael Samsonov (Cello) und Timo Handschuh (Klavier) Werke unter anderem von Franz Schubert, Edward Elgar, Camille Saint-Saëns und Astor Piazolla.

• Freitag, 21. April, 19 Uhr: In der Festhalle des Kollegs konzertieren Christoph Eß (Horn) und Boris Kusnezow (Klavier) mit Originalkompositionen für diese Besetzung von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann oder Josef Gabriel Rheinberger.

• Freitag, 26. Mai, 19 Uhr: In der Festhalle des Kollegs führen Anna Sophie Dauenhauer (Violine), Roland Glassl (Viola), Wen-Sinn Yang (Violoncello) und Lukas Maria Kuen (Klavier) Klavierquartette von Johannes Brahms, Max Reger sowie die Zigeunermelodien von Antonin Dvorák auf.

Tickets: Karten gibt es im Vorverkauf bei Buch & Musik Illertissen unter 07303/928 464 sowie bei Fritz Unglert unter 07303/7257 sowie fritz.unglert@gmx.de, bei www.ulmtickets.de und an der Abendkasse.