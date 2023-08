Kultur im Schloss: Festival "Junge Künstler" findet zum 10. Mal statt

Mit sechs Konzerten von talentierten Jungmusikerinnen und Jungmusikern geht die Konzertreihe "Junge Künstler - Stars von morgen" im Oktober an den Start.

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Der Illertisser Konzertveranstalter Fritz Unglert ist selbst ein bisschen verblüfft, dass sein Festival "Junge Künstler - Stars von morgen" diesen Oktober schon in seine zehnte Runde geht. Auch zur Jubiläumsauflage hat er wieder hochkarätige Nachwuchsmusiker in die Vöhlinstadt geholt. Am 7. Oktober geht es los.

Die Konzertreihe "Kultur im Schloss", mit der der prächtige Barocksaal im Vöhlinschloss nach dessen Renovierung mit kulturellem Leben gefüllt werden sollte, war schon etabliert, als Unglert die Idee zu einem neuen Festival hatte. Den musikalischen Nachwusch zu fördern, war Unglert und seinem Team vom Freundeskreis "Kultur im Schloss" immer ein Anliegen. Vor zehn Jahren stand nun die Idee im Raum, junge herausragende nationale und internationale Talente zu fördern und ihnen eine Plattform zu bieten, ihr exzellentes Können in Illertissen zu präsentieren, heißt es im Jubiläumsflyer. "Junge Künstler -Stars von morgen" war geboren. "Etwas Vergleichbares hat es in der Region damals nicht gegeben", sagt Fritz Unglert.

Und der Plan ging auf: In den vergangenen Jahren standen so einige tolle Nachwuchskünstler auf Illertisser Bühnen, einige kommen immer wieder gerne, so wie Geiger Albrecht Menzel etwa. Angesichts so vieler wunderbarer Konzerte fällt es Fritz Unglert schwer, Highlights aus den vergangenen zehn Jahren zu benennen. Was ihn jedoch freut: "Junge Künstler" musste nie ausfallen. Auch in den schwierigen Pandemie-Jahren konnte die Konzertreihe im Herbst immer stattfinden. Zu den anvisierten Terminen bewegten sich die Infektionszahlen immer auf einem Niveau, dass Veranstaltungen erlaubte - natürlich unter strengen Auflagen, mit Tests und Abstandsvorgaben.

Es sind wieder alte Bekannte dabei

Das Eröffnungskonzert am Samstag, 7. Oktober, übernehmen in diesem Jahr wieder alte Bekannte. Das Arcis Saxophonquartett stattet Illertissen erneut einen Besuch ab, diesmal in Begleitung von Percussionist Christian Benning. Schwungvoll geht es auch einen Tag später weiter, und zwar mit dem Landes-Jugendjazzorchester Bayern. Beide Konzerte finden in der Festhalles des Kollegs statt und beginnen um 19 Uhr.

Am zweiten Festivalwochenende kehrt "Junge Künstler" erstmals seit Beginn der Pandemie in den Barocksaal im Schloss zurück. Am Samstag, 14. Oktober, tritt dort das Duo Concento auf. Myriam Ghani spielt Querflöte, Lea Maria Löffler Harfe. Die junge Harfenistin stammt aus Burgau - lokale Künstlerinnen und Künstler zu fördern ist ebenfalls ein Anliegen Unglerts. Ende August nimmt sie am ARD-Musikwettbewerb teil. "Vielleicht tritt sie dann bei uns im Herbst als Preisträgerin auf", hofft Fritz Unglert. Am 15. Oktober ist Cellistin Raphaela Gromes mit Julian Riem am Klavier im Barocksaal zu Gast.

Regensburger Domspatzen in Illertissen auf der Bühne

Mit den Regensburger Domspatzen am Freitag, 20. Oktober, in der Kollegskirche und dem Opernstudio der Bayerischen Staatsoper München am Samstag, 21. Oktober, in der Festhalle des Kollegs stehen am letzten Festivalwochenende noch einmal zwei hochkarätige Ensembles auf der Bühne. Im Opernstudio, bestehend aus zehn talentierten Nachwuchssängerinnen und -sängern stehen bekannte Arien und Ausschnitte aus populären Opern auf dem Programm.

Tickets: Karten für die sechs Konzerte von "Junge Künstler - Stars von morgen" gibt es im Vorverkauf unter ulmtickets.de, in Illertissen bei der Buchhandlung Zanker und bei Fritz Unglert (Telefon: 07303/7257; E-Mail: fritz.unglert@gmx.de)