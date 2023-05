Kultur im Schloss: Klavierquartett will Zuhörer begeistern

Ein Klavierquartett macht den Abschluss der laufenden Spielzeit von Kultur im Schloss in Illertissen. Hier gibt es Karten.

Virtuos, stilsicher, leidenschaftlich, genauso will das Klavierquartett mit Anna Sophie Dauenhauer (Violine), Roland Glassl (Viola), Wen-Sinn Yang (Violoncello) und Lukas Maria Kuen (Klavier) seine Zuhörerinnen und Zuhörer beim nächsten Konzert des Freundeskreises Kultur im Schloss Illertissen faszinieren. Das Konzert findet am Freitag, 26. Mai, um 19 Uhr in der Festhalle des Kollegs statt. Es ist das letzte Konzert des Freundeskreises Kultur im Schloss vor der Sommerpause und bevor das Festival "Junge Künstler - Stars von morgen" startet.

Die vier Interpreten des Klavierquartetts, das kommende Woche in Illertissen auftritt, sind sowohl national als auch international als Solisten und Kammermusiker unterwegs. Als Quartett fanden sie sich durch ihre gemeinsame Begeisterung für die Werke Max Regers anlässlich einer Aufnahme für den SWR zusammen. Mit Werken von Johannes Brahms, Max Reger sowie den Zigeunermelodien von Antonin Dvorak bieten sie ein attraktives Programm. (AZ)

Info: Karten gibt es unter ulmtickets.de, bei der Buchhandlung Zanker in Illertissen oder bei Fritz Unglert (Telefon 07303/7257, E-Mail: fritz.unglert@gmx.de) sowie an der Abendkasse