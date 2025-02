Kultur im Schloss lädt zum launigen Faschingskonzert

Beschwingt und augenzwinkernd betrachten Elke Kottmair und Hubert Schmid die Rollenbilder von Frau und Mann durch die Jahrzehnte und lassen dabei bekannte Schlager, Film- und Operettenhits erklingen. Die beiden sympathischen Sänger kommen bereits zum dritten Mal „im Doppelpack“ nach Illertissen. Unter dem Motto „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ gibt es am Wochenende ein Faschingskonzert mit Hits, Humor und guter Laune.

Diesen Sonntag, 2. März 2025, um 19 Uhr tretten Kottmair und Schmid in der Festhalle des Kollegs auf. Ihre wunderbaren Stimmen, ihre lebhafte Bühnenpräsenz gepaart mit geistreichem Witz sollen das wieder in ihren Bann ziehen, wünscht sich der Freundeskreis Kultur im Schloss, der das Konzert veranstaltet. Begleitet werden die Sängerin und der Sänger von einer kleinen Combo: Mit Simone Unglert-Resch am Klavier, Ivo Deininger am Kontrabass und Holger Koppitz am Schlagzeug besteht die kleine Band allesamt aus Musikern, die aus Illertissen und der Region stammen.

So soll es dann am Sonntagabend heißen: „Buona sera Signorina“! Es ist doch „Ein Glück, dass man sich so verlieben kann“, aber bitte „Nur nicht aus Liebe weinen“, denn „Ich tanze mit Dir in den Himmel hinein“ – gern mit einem Glaserl „Chianti -Wein“. (AZ)